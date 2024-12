Restaurantes pretendem faturar até 20% a mais com as confraternizações do fim de ano

A movimentação em bares e restaurantes de Belém cresceu com a chegada das confraternizações do fim de ano. Em um dos restaurantes da capital paraense, mais de 80% da agenda neste mês de dezembro já está preenchida, com solicitações de reserva que iniciaram ainda em novembro, segundo o gerente do estabelecimento, Marcos Brito. Ele também afirma que a expectativa de faturamento é de superar o ano anterior em até 20%. “Ano passado nós tivemos um faturamento de um milhão e trezentos. Esse ano a gente espera um valor ainda maior, cerca de 20% em relação ao ano passado”, explica o gerente.

A preparação do estabelecimento é restrita ao atendimento presencial e aos investimentos com divulgação nas suas redes sociais. Questionado sobre a possibilidade de promoções específicas para o fim de ano, ele explica que adotar essa medida é inviável. Isso porque a demanda cresce naturalmente neste mês e as promoções atraíram ainda mais consumidores, o que poderia afetar a capacidade de atendimento do restaurante. “Provavelmente a gente não daria conta e isso nos traria transtornos”, afirma.

Na avaliação do diretor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHRBS), Fernando Soares, esse é o mês com um dos melhores desempenhos de faturamento.

“Em relação aos outros meses do ano, pelo menos 40% a mais de receita no mínimo, em alguns estabelecimentos, outros chegam até 80% ou 90%”, explica.

Ele também descreve o perfil dos clientes que lideram esse consumo maior do fim de ano. “O mais tradicional são almoços ou jantares de confraternização, que normalmente são bancados por empresas ou associações”, afirma. Quanto às empresas de menor porte, os melhores desempenhos de movimentação ficam por conta de bares, em especial os que servem mais do que apenas bebidas. “Os bares faturam bastante, principalmente os que conjugam a alimentação fora do lar, porque você vai ao bar tomar seu drink e ainda janta”, destaca.

Consumidores em festa

Entre os consumidores presentes no estabelecimento na tarde desta quarta-feira (4/12), um grupo de amigas ocupou pelo menos três mesas para a sua confraternização de fim de ano. A pedagoga aposentada, Maria Hosana Braga, explicou que ela e as amigas possuem o hábito de fazer as reuniões e, hoje, a celebração contou com a troca de presentes comuns nas festas natalinas.

“A gente se encontra de vez em quando e hoje estamos nos confraternizando para que Deus abençoe cada vez mais a nossa amizade e nossa caminhada. Vamos ter troca de havaianas em clima de natal”, afirma.