Renda Pará: nascidos em abril, maio e junho recebem auxílio de R$ 400 nesta quarta (19)

Ambulantes, catadores de recicláveis, feirantes e guardadores autônomos de veículos, previamente cadastrados, nascidos em abril, maio e junho, recebem nesta quarta-feira (19) o Renda Pará de R$ 400, nas agências do Banco do Estado do Pará (Banpará), conforme o calendário de aniversariantes. Nesta terça (18), o saque ocorreu para os nascidos em janeiro, fevereiro e março.

Segundo o Governo, 16.657 pessoas foram cadastradas previamente. Os municípios que puderam fazer a solicitação foram: Abaetetuba, Alenquer, Ananindeua, Belém, Belterra, Benevides, Cachoeira do Arari, Cametá, Curionópolis, Igarapé-Miri, Juruti, Maracanã, Marituba, Moju, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Santa Bárbara do Pará e Santarém.

A vendedora de refeições Sara Veiga, 56 anos, foi uma das beneficiadas pelo auxílio. Ela lembra quando as barracas do Ver-o-Peso fecharam por conta do alto nível de contágio do coronavírus.

"Não tínhamos mais venda, ficou difícil. E agora esse dinheiro já é uma grande ajuda porque ainda tá difícil mesmo já tudo funcionando, mesmo assim as vendas fracassaram um pouco. E graças a Deus por essa ajuda, porque muitos querem um momento desse e não tem. Nós estamos tendo pelo menos para amenizar alguma coisa. E devemos dar graças a Deus por tudo e quero agradecer porque isso tá alcançando muitas pessoas que estão precisando. E veio num bom momento para aliviar o pagamento de alguma dívida", afirmou a autônoma.

Renda 500 – Nesta terça (18), iniciou também uma nova rodada de pagamento aos aniversariantes do mês de dezembro do Renda Pará 500.

José Luiz Barbosa, 37 anos, possui um pequeno salão de beleza em casa e conseguiu realizar o saque. "Já ajuda no trabalho da gente, que essa pandemia deixou as coisas meio difíceis. Mas com essa renda já ajuda bastante. Eu tenho um salãozinho em casa, ficou fechado e agora que estou tentando ativar de novo. Vai ajudar no trabalho, para desenvolver mais, comprar material que está faltando", comentou o cabeleireiro.

Consulta – O Banpará disponibilizou uma nova ferramenta para que o cidadão possa consultar se está devidamente cadastrado para receber o Renda Pará. O acesso deve ser feito no site do banco, na aba 'Renda Pará', por meio do número de CPF e data de nascimento. A ferramenta evita maiores transtornos e aglomerações nas agências bancárias.

Calendário de pagamentos Renda 400

19 de Maio - para nascidos em Abril, Maio e Junho

20 de Maio - para nascidos em Julho, Agosto e Setembro

21 de Maio - para nascidos em Outubro, Novembro e Dezembro.