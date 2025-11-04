Rede atacadista de Belém entrega 1º lote de carne bovina com rastreabilidade individual do país

A loja do Atacadão em Belém recebeu, nesta segunda-feira (3), a entrega do primeiro lote de carne bovina com rastreabilidade individual do país, totalizando 12 toneladas. A ação integra o Programa Pecuária Sustentável do Pará, uma parceria entre o Governo do Estado, o Grupo Carrefour Brasil e a JBS, que busca garantir maior transparência e responsabilidade ambiental na cadeia produtiva da carne.

O lote foi distribuído nas unidades do Atacadão Icoaraci e Portal da Amazônia, tornando a rede a primeira do país a comercializar carne rastreada individualmente, proveniente de animais identificados com brincos eletrônicos, conforme a política pública estadual.

A iniciativa representa um marco na pecuária sustentável e no combate ao desmatamento na Amazônia, unindo esforços do setor público e privado para garantir que toda a cadeia produtiva da carne seja monitorada e rastreada.

Pioneirismo



O CEO do Atacadão, Marco Oliveira , destacou o papel da rede como pioneira na venda de carne com rastreabilidade e ressaltou a responsabilidade da empresa com a sustentabilidade:

“O Atacadão é a nossa principal responsabilidade, estamos presentes no Brasil inteiro, atendendo quase 95% dos municípios. Com essa iniciativa da carne rastreável, que fizemos em parceria com o Estado e a JBS, somos pioneiros nesse modelo de comercialização. Isso está totalmente alinhado com nossos compromissos de ESG, de crescimento sustentável e de proteção ao meio ambiente”, afirmou.

Oliveira explicou que o rastreamento garante que a carne não venha de áreas desmatadas e que todo o processo, desde o nascimento do animal até o abate, é monitorado, preservando qualidade, segurança sanitária e preço competitivo:

“O rastreamento é feito junto com a JBS, com apoio do governo do Estado e toda a infraestrutura voltada para o projeto. Isso garante uma carne de qualidade, livre de zonas irregulares, preservando o meio ambiente e equilibrando custos para que o produto chegue com preço acessível”, disse.

Programa Pecuária Sustentável do Pará

O Programa Pecuária Sustentável do Pará é fruto de uma parceria entre governo, iniciativa privada e sociedade civil. Ele utiliza brincos eletrônicos conectados ao Sistema de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará (SRBIPA) para garantir maior controle e transparência na cadeia produtiva da carne.

A parceria é estratégica e destina investimentos a três frentes principais:

Rastreabilidade individual : suporte na compra e aplicação dos brincos eletrônicos, aumentando a transparência do setor;

: suporte na compra e aplicação dos brincos eletrônicos, aumentando a transparência do setor; Assistência técnica e regularização : orientação gratuita para pequenos e médios produtores, ajudando na regularização ambiental e no acesso a crédito;

: orientação gratuita para pequenos e médios produtores, ajudando na regularização ambiental e no acesso a crédito; Engajamento da cadeia: incentivo à participação de outros varejistas e frigoríficos no modelo, promovendo governança colaborativa.

O aporte financeiro de R$ 10 milhões, proveniente do Fundo de Florestas do Carrefour Brasil, integra um investimento maior de R$ 50 milhões em projetos voltados ao combate ao desmatamento e à preservação da biodiversidade.

Considerado um modelo de referência nacional, o programa prevê que até 2027 toda a produção de carne rastreada do Pará possa abastecer outros estados, incluindo São Paulo, por meio das plantas frigoríficas do estado, garantindo produtos sustentáveis distribuídos em escala nacional.