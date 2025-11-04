Capa Jornal Amazônia
Rede atacadista de Belém entrega 1º lote de carne bovina com rastreabilidade individual do país

Iniciativa do Programa Pecuária Sustentável do Pará marca avanço no combate ao desmatamento e na promoção de uma pecuária de baixo impacto ambiental

Gabi Gutierrez
fonte

O Programa Pecuária Sustentável do Pará é fruto de uma parceria entre governo, iniciativa privada e sociedade civil. (Foto: Divulgação | Assessoria | Atacadão)

A loja do Atacadão em Belém recebeu, nesta segunda-feira (3), a entrega do primeiro lote de carne bovina com rastreabilidade individual do país, totalizando 12 toneladas. A ação integra o Programa Pecuária Sustentável do Pará, uma parceria entre o Governo do Estado, o Grupo Carrefour Brasil e a JBS, que busca garantir maior transparência e responsabilidade ambiental na cadeia produtiva da carne.

O lote foi distribuído nas unidades do Atacadão Icoaraci e Portal da Amazônia, tornando a rede a primeira do país a comercializar carne rastreada individualmente, proveniente de animais identificados com brincos eletrônicos, conforme a política pública estadual.

A iniciativa representa um marco na pecuária sustentável e no combate ao desmatamento na Amazônia, unindo esforços do setor público e privado para garantir que toda a cadeia produtiva da carne seja monitorada e rastreada.

Pioneirismo 

O CEO do Atacadão, Marco Oliveira, destacou o papel da rede como pioneira na venda de carne com rastreabilidade e ressaltou a responsabilidade da empresa com a sustentabilidade:

“O Atacadão é a nossa principal responsabilidade, estamos presentes no Brasil inteiro, atendendo quase 95% dos municípios. Com essa iniciativa da carne rastreável, que fizemos em parceria com o Estado e a JBS, somos pioneiros nesse modelo de comercialização. Isso está totalmente alinhado com nossos compromissos de ESG, de crescimento sustentável e de proteção ao meio ambiente”, afirmou.

Oliveira explicou que o rastreamento garante que a carne não venha de áreas desmatadas e que todo o processo, desde o nascimento do animal até o abate, é monitorado, preservando qualidade, segurança sanitária e preço competitivo:

“O rastreamento é feito junto com a JBS, com apoio do governo do Estado e toda a infraestrutura voltada para o projeto. Isso garante uma carne de qualidade, livre de zonas irregulares, preservando o meio ambiente e equilibrando custos para que o produto chegue com preço acessível”, disse.

Programa Pecuária Sustentável do Pará

O Programa Pecuária Sustentável do Pará é fruto de uma parceria entre governo, iniciativa privada e sociedade civil. Ele utiliza brincos eletrônicos conectados ao Sistema de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará (SRBIPA) para garantir maior controle e transparência na cadeia produtiva da carne.

A parceria é estratégica e destina investimentos a três frentes principais:

  • Rastreabilidade individual: suporte na compra e aplicação dos brincos eletrônicos, aumentando a transparência do setor;
  • Assistência técnica e regularização: orientação gratuita para pequenos e médios produtores, ajudando na regularização ambiental e no acesso a crédito;
  • Engajamento da cadeia: incentivo à participação de outros varejistas e frigoríficos no modelo, promovendo governança colaborativa.

O aporte financeiro de R$ 10 milhões, proveniente do Fundo de Florestas do Carrefour Brasil, integra um investimento maior de R$ 50 milhões em projetos voltados ao combate ao desmatamento e à preservação da biodiversidade.

Considerado um modelo de referência nacional, o programa prevê que até 2027 toda a produção de carne rastreada do Pará possa abastecer outros estados, incluindo São Paulo, por meio das plantas frigoríficas do estado, garantindo produtos sustentáveis distribuídos em escala nacional.

