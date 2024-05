Receita abre consulta ao maior lote de restituição do IR; veja se vai receber

A Receita Federal abre, nesta quinta-feira (23.05), a partir das 10h, a consulta ao maior logo de restituição do imposto de renda já pago pelo governo federal. Segundo o fisco, 5.562.065 pessoas receberão R$ 9,5 bilhões. O lote contempla contribuintes do grupo prioritário que já fizeram a declaração do Imposto de Renda de 2024.

Para consultar se irá receber, o contribuinte precisa entrar na página da Receita na internet e clicar na opção "Meu Imposto de Renda", depois, em "Consultar a Restituição". O pagamento será liberado no dia 31 de maio.

Por causa das chuvas que castigaram o território gaúcho nas últimas semanas, os contribuintes do Rio Grande do Sul tiveram prioridade nesse lote. Todas as pessoas que já fizeram a declaração no estado receberam o pagamento nesse primeiro grupo. Segundo a receita federal, serão 886.260 gaúchos restituídos, incluindo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão.

Mais de R$ 8,85 bilhões são destinados aos contribuintes prioritários, sendo eles:

258.877 idosos acima de 80 anos;

2.595.933 contribuintes entre 60 e 79 anos;

162.902 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

1.105.772 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

787.747 contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a Declaração Pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via Pix.

Confira o calendário da restituição do IR 2024

1° lote – 31/05

2° lote – 28/06

3° lote – 31/07

4° lote – 30/08

5° lote – 30/09