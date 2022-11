Recadastramento do Iasep segue até 30 de novembro

Os servidores públicos estaduais e seus dependentes inscritos no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) tem até o dia 30 de novembro para realizar o recadastramento e manter o acesso aos serviços de assistência em saúde prestados pela instituição. De acordo com a última atualização do Instituto, mais de 100 mil pessoas ainda estavam pendentes com a atualização.

O processo de recadastramento iniciou em setembro e deveria encerrar no final de outubro, mas até o mês passado apenas de 47,60% dos 200 mil segurados haviam realizado o procedimento. Além de facilitar o contato e o atendimento dos usuários, a atualização é importante para que o banco de dados do Iasep esteja de acordo com as informações exigidas pela Receita Federal.

Quem não se recadastrar corre o risco de ter o plano suspenso temporariamente, com direito apenas aos atendimentos de urgência e emergência até que a situação seja regularizada.

A atualização pode ser feita pela internet no site www.iasep.pa.gov.br, onde é preciso preencher um formulário com os números do RG, CPF e da matrícula funcional e endereço atualizado. Também precisam ser informados o RG, CPF e endereço residencial atualizado dos dependentes. Caso eles sejam menores de idade ou genitores do servidor, é necessário ainda enviar cópias da documentação para o e-mail recadastramento@iasep.pa.gov.br.

O recadastramento também pode ser realizado de forma presencial nas gerências e agências municipais do órgão, que funcionam em Belém, Ananindeua, Altamira, Breves, Bragança, Marabá, Santarém, Tucuruí, Abaetetuba, Alenquer, Barcarena, Cametá, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Conceição do Araguaia, Igarapé-Açu, Itaituba, Maracanã, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Paragominas, Redenção, Santa Izabel do Pará, Soure e Vigia. Em todas, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 08h às 15h.

Em caso de dúvidas, os segurados podem acionar os canais de comunicação disponibilizados pelo Iasep. São eles: o e-mail: recadastramento@iasep.pa.gov.br e o whatsapp (91) 98627-5532.