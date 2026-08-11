Reajuste da tarifa de energia no Pará tem votação suspensa após pedido de vista na Aneel

A proposta de reajuste da tarifa de energia elétrica do Pará ficou sem definição nesta terça-feira (11), após a reunião da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A votação foi suspensa após o diretor da entidade, Willamy Moreira Frota, pedir vista do processo. Com isso, não houve proclamação do resultado nesta sessão, e o reajuste, agora, adiado deverá ser analisado novamente pela agência.

O processo previa inicialmente um aumento médio de 7,60% para os consumidores atendidos pela distribuidora no estado. Nesta terça, a diretora-relatora do processo, Agnes Maria de Aragão da Costa, votou pela aplicação de um reajuste médio de 6,94%. Pela proposta apresentada, o impacto seria de 8,09% para os consumidores de alta tensão e de 6,66% para os consumidores de baixa tensão. Os votos apresentados antes do pedido de vista permanecem válidos, mas podem ser alterados até a proclamação do resultado, conforme as regras da Aneel.

Além do índice de reajuste, o voto da relatora previa a definição das Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) e das Tarifas de Energia Elétrica (TE) aplicáveis aos consumidores e usuários da Equatorial Pará. Também estavam incluídos no processo os valores de receita anual referentes às instalações de conexão classificadas como Demais Instalações de Transmissão (DIT) de uso exclusivo e o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) a ser repassado à distribuidora.

Procurada pela reportagem, a Aneel detalhou que ainda não há previsão para o processo retornar para a pauta. Enquanto isso, as tarifas do ano passado estão mantidas até a deliberação do presente processo tarifário.

A reunião teve apresentação técnica da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica (STR). Também houve sustentação oral de Carlindo Lins Pereira Filho, representante do Conselho dos Consumidores de Energia Elétrica da Equatorial Pará (Concepa), e de Cássio Bitar, da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA).

Processo tarifário

Durante a sustentação, Cássio Bitar, que também é presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Pará, defendeu a importância da contribuição do conselho para o aprimoramento do processo tarifário. Ele citou o exemplo dos consumidores do Marajó que enfrentam uma realidade ainda mais difícil. Ele destacou que a região apresenta baixos índices de desenvolvimento humano e que moradores convivem com interrupções não programadas no fornecimento de energia, além de prejuízos causados pela queima de aparelhos e do pagamento de tarifas consideradas altas.

“Me preocupam os rumos que os processos tarifários seguem, levando a tarifa do Pará a um abismo em relação a outras concessões, que muitas vezes também têm complexidades e números de consumidores semelhantes. Não ignoramos a complexidade do setor paraense, o esforço da diretoria da concessionária, o extenso território e nem o peso do subsídio. Mas são necessárias mudanças”, avalia.

O pedido de vistas ocorreu logo após as sustentações orais da Defensoria Pública do Estado do Pará e do Concepa, que levaram à diretoria da Aneel um retrato da realidade enfrentada pelos consumidores paraenses – marcada por interrupções frequentes no fornecimento de energia e por um serviço que, em diversas regiões do estado, ainda está aquém do que seria adequado diante do valor cobrado.

Ao se manifestar, o diretor Willamy Frota, que já foi diretor-presidente de distribuidora de energia no Amazonas, destacou conhecer a realidade amazônica e defendeu que é preciso sensibilidade ao tratar de reajustes tarifários, já que o tema reverbera por toda a cadeia da sociedade, da produtiva à consumidora, e nas políticas públicas conduzidas pela própria Aneel. "É preciso sensibilidade quando se trata de reajustes tarifários, porque isso é um reflexo que atinge toda a cadeia da sociedade, tanto a produtiva quanto a consumidora, e também as políticas públicas conduzidas pela própria Aneel", detalha.

Este é o segundo pedido de vistas consecutivo no processo. Na reunião anterior em que a matéria esteve em pauta, quem havia pedido vistas foi o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, o que já havia adiado uma vez a definição do reajuste antes desta nova suspensão.

Proposta

O reajuste deveria vigorar a partir de 7 de agosto, conforme a previsão original do processo, mas a aplicação depende da conclusão da análise pela Aneel e da publicação da resolução homologatória.

A proposta em análise prevê aumento médio de 7,40% para consumidores de baixa tensão, grupo que inclui a maior parte das residências, pequenos comércios e propriedades rurais. Para a alta tensão, o índice proposto é de 8,42%. No caso específico dos consumidores residenciais, o efeito estimado anteriormente era de 7,45%.

A discussão sobre a tarifa ocorreu após o Estado do Pará, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), ajuizar uma Ação Civil Pública contra a Aneel e a Equatorial Pará, questionando pontos do processo de reajuste. A ação da PGE pede maior transparência sobre os critérios utilizados no cálculo, além de esclarecimentos sobre componentes que tiveram impacto no percentual apresentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

Na Ação Civil Pública, a PGE reforçou que o reajuste deve alcançar aproximadamente 3,12 milhões de unidades consumidoras no Pará, e pediu que os novos valores não sejam implementados ou cobrados dos consumidores enquanto não forem esclarecidas as inconsistências identificadas no processo que fundamenta o cálculo.

Além disso, a Procuradoria-Geral do Estado do Pará solicitou que sejam disponibilizadas informações que permitam verificar a composição dos valores e que seja assegurada a participação dos consumidores antes da decisão final.