Quilo da manteiga já chega a quase R$ 50 em Belém, diz Dieese

Seguindo os constantes aumentos no custo da alimentação, o quilo da manteiga comercializada em Belém já chega a quase R$ 50, segundo o levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), nesta segunda-feira (18).

VEJA MAIS

O estudo afirma que a capital paraense continua entre as mais caras do país, principalmente no quesito alimentação. No mês passado, todos os produtos que compõem a cesta básica registraram altas nos preços, inclusive a manteiga, que chegou a um aumento de 7%.

De acordo com o levantamento de preços, realizado nas padarias e supermercados de Belém nos últimos 12 meses, o quilo da manteiga custava, média, R$ 45,15, em março do ano passado; e encerrou o ano custando R$ 47,78. No primeiro mês de 2022, o quilo da manteiga custava R$ 47,87; e chegou a uma média de R$ 48,32, em março deste ano.

O Dieese afirma que a cesta básica de alimentos composta por 12 produtos custou, aproximadamente, R$ 585,91 aos belenenses, o que compromete mais da metade do novo salário mínimo de R$ 1.212, em vigor desde 1º de janeiro de 2022.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)