Queijo do Marajó vira patrimônio cultural do Estado do Pará
Decreto assinado pela governadora Hana Ghassan foi publicado no Diário Oficial do Estado
Foi publicado, no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (29/4), decreto assinado no dia anterior pela governadora Hana Ghassan que declara o Queijo do Marajó patrimônio cultural de natureza material do Estado do Pará. O reconhecimento surgiu por meio de um projeto de lei apresentado em 2024 pelo deputado Iran Lima (MDB) e aprovado em 31 de março deste ano pela Assembleia Legislativa do Estado (Alepa).
Na justificativa da proposta, Lima fez um resumo sobre a história da pecuária do Marajó, que remonta ao século XVII, e destacou a produção de queijo no arquipélago, a partir do leite de búfala.
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“Autores como Barata (1973), Miranda Neto (1976) e Lisboa (2012) relatam a existência de fazendas na microrregião do Arari que dedicavam parte de suas atividades ao fabrico de queijos e manteigas desde o século XVIII, ou seja, a produção do queijo do Marajó existe há pelo menos 200 anos, sendo feito originalmente com leite bovino”, argumentou o parlamentar. “Essa informação foi confirmada por meio dos relatos obtidos dos produtores de queijo mais antigos. Fato que instigou os pesquisadores a buscar, por meio das falas dos entrevistados, o momento ou período em que teve início o uso do leite de Mala na produção de queijos na Ilha de Marajó”, acrescentou Iran Lima.
Ao apresentar a proposta, o autor também observou que o queijo do Marajó já foi reconhecido por meio do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) com a Indicação Geográfica (IG) de procedência. Esse reconhecimento, que no caso do queijo do Marajó foi formalizado em 2021, evidencia que a notoriedade daquele produto é baseada no território onde é produzido.
O produto recebeu o Certificado de Indicação Geográfica, que permite delimitar uma área geográfica, restringindo o uso do nome aos produtores de Chaves, Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Salvaterra e Soure, que estão na região dos campos marajoaras.
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