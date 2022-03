Quase 4 mil declarações do IR já foram enviadas no Pará; veja como declarar

Dados da Superintendência da Receita Federal computados até às 18h desta segunda-feira, 7, confirmaram a entrega de 3.928 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022. Foi o primeiro dia de movimentação dos contribuintes em torno das informações enviadas ao sistema do órgão arrecadador. O prazo para prestar contas com leão termina no dia 29 de abril.

Até às 17 horas do primeiro dia de disponibilidade, 752.484 contribuintes já baixaram o programa do imposto de renda no site da Receita Federal, para preencher e enviar a declaração de 2022. Em 2021, foram realizados 312.182 downloads no primeiro dia, menos da metade do número de downloads realizados neste ano, até às 17h.

A expectativa é de que 34,1 milhões de declarações sejam entregues até o final do prazo em todo o Brasil. Um total de 8.353 contribuintes cumpriram a obrigação com a Receita Federal na área de abrangência da 2ª Região Fiscal, que reúne os Estados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

Em razão do alto número de acessos, o download do programa apresentou instabilidade no primeiro dia. Essa situação já está sendo tratada pela área técnica, segundo a RF.

Precisa fazer a declaração quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano, ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis. A multa para quem perder o prazo é 75% sobre o valor do imposto devido e pode, ainda, ser duplicada para 150%, caso comprovado fraude ou tentativa de ocultação de dados.

A Receita Federal faz um alerta. O órgão diz ser muito comum o recebimento por e-mail ou SMS no celular, links para checar pendências na RF, especialmente na declaração do Imposto de Renda. Essas mensagens parecem bem verdadeiras, com textos bem escritos e até logomarca do governo. Mas é preciso muito cuidado.

