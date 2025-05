Quanto custa viajar pelo Pará? Veja os preços atualizados de passagens aéreas no estado

Quem pretende se deslocar para municípios do interior do Pará pode encontrar passagens aéreas mais caras do que para outras capitais brasileiras. Destinos como Santarém, Marabá e Altamira apresentam preços que, em alguns casos, superam os de voos para cidades de outros estados.

O criador de conteúdo Caio Tavares, de 26 anos, conta que viajou para Alter do Chão e se assustou com o preço da passagem. “Então, eu pesquisei por alguns meses as passagens e realmente os valores, muitas vezes, são maiores do que viajar para outros estados, mas consegui uma promoção e paguei um valor médio de passagem aérea pelo Brasil. Comparado ao que eu vinha pesquisando, considerei um valor acessível. Levando em conta que é uma viagem dentro do próprio estado, os valores chegam a ser assustadores”, relata.

Preços das passagens aéreas para viajar pelo Pará

As principais companhias aéreas que operam no estado são LATAM, GOL e Azul. Em maio, os valores previstos para os principais destinos no Pará são:

GOL: Belém/Santarém (R$ 354), Belém/Altamira (R$ 659), Belém/Marabá (R$ 1.578);

LATAM: Belém/Santarém (R$ 1.987,85), Belém/Marabá (R$ 3.553,45);

AZUL: Belém/Altamira (R$ 989), Belém/Santarém (R$ 496), Belém/Marabá (R$ 641).

Viajar para capitais de outros estados pode sair mais barato. Veja a comparação:

GOL: Belém/São Paulo (R$ 605,35), Belém/Rio de Janeiro (R$ 1.611), Belém/Fortaleza (R$ 1.305);

LATAM: Belém/São Paulo (R$ 621,35), Belém/Rio de Janeiro (R$ 826,61), Belém/Fortaleza (R$ 933);

AZUL: Belém/São Paulo (R$ 800), Belém/Rio de Janeiro (R$ 696), Belém/Fortaleza (R$ 1.147).

O que influencia o preço das passagens no Pará?

A variação dos preços das passagens está ligada principalmente à sazonalidade, explica o analista do IBGE, Luiz Cláudio Martins. Meses de férias escolares, como julho, dezembro e janeiro, registram alta na demanda, o que encarece as passagens. No caso específico do Pará, eventos locais, como o Círio de Nazaré, em outubro, também impactam os valores.

Dados do IPCA-15, índice que mede a prévia da inflação, divulgados pelo IBGE na última sexta-feira (25), apontam uma queda de 7,33% nos preços das passagens em Belém em abril, em comparação a março. No acumulado do ano, a redução é de 12,52%. Ainda assim, períodos de alta procura tendem a fazer os preços subirem.

Outros fatores, como o preço do combustível de aviação e a situação econômica do país, também influenciam as tarifas. Em destinos turísticos como Santarém — famoso por Alter do Chão —, o movimento é ainda mais intenso.

Governo lança programa para baratear passagens aéreas

Com o objetivo de ampliar o acesso ao transporte aéreo no Brasil, o Governo Federal lançou o programa Voa Brasil, que prevê a venda de passagens a R$ 200 para públicos específicos, inicialmente aposentados do INSS.

A expectativa é beneficiar cerca de 23 milhões de brasileiros, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. As compras podem ser feitas pelo site oficial do programa: