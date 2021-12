Qualificação das praias do arquipélago é tema de discussão na Expo Marajó

Durante a Expo Marajó, o Governo Federal vai apresentar duas iniciativas que buscam qualificar as praias do arquipélago do Marajó e fortalecer o turismo na região. O objetivo é atrair recursos para a execução das obras.

O primeiro projeto é a implantação de estruturas integradas, na Orla do Paracauari, em Salvaterra, para movimentar a bioeconomia local, turismo, negócios e lazer, agregando valor e trazendo emprego e renda para a região. A iniciativa está orçada em R$ 10 milhões.

Outra proposta é desenvolver modelos de praias estruturadas considerando as diretrizes do Programa Bandeira Azul, do Ministério do Turismo, que estabelece padrões de sustentabilidade socioambiental e melhorias na oferta e na qualidade dos serviços, contribuindo para o aumento da competitividade da praia enquanto produto turístico. O projeto prevê o investimento de R$ 1 milhão.

“O Marajó é o maior arquipélago flúvio-marítimo do planeta, banhado pelo Oceano Atlântico e pelos rios Amazonas e Tocantins. Tem lindas paisagens naturais com seus campos alagados, belas praias, aliado à rica fauna, trilhas ecológicas e fazendas centenárias de criação de búfalos. É um cenário único no mundo e que merece ser preservado e melhorado. É por isso que estamos atrás de parceiros para acelerar o processo de qualificação do turismo na região”, apontou a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.

