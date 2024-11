Projeto 'Feira de Vênus' incentiva o empreendedorismo de mulheres em Belém

As mulheres têm cada vez mais adentrado no universo do empreendedorismo. Uma prova disso é o projeto "Feira de Vênus", em Belém, que surgiu em maio de 2023 e vem sendo uma oportunidade para muitas mulheres venderem impulsionarem seus negócios. A feira de exposição ocorre de duas a três vezes por mês em locais diferentes pela capital paraense, oferecendo uma diversidade de produtos.

À Redação Integrada de O Liberal, a fundadora do projeto, Isabella Cardoso, conta que a feira de exposição "é um espaço essencial para promover o empreendedorismo feminino, oferecendo visibilidade e apoio a marcas lideradas por mulheres. As empreendedoras têm a oportunidade de expor seus produtos, ampliar suas redes de contato e inspirar outras mulheres a seguirem o caminho da independência financeira. Além de estimular a economia local, a feira contribui para a formação de uma comunidade forte e engajada, onde as mulheres podem trocar conhecimentos, fortalecer laços e consolidar o papel feminino no mercado empreendedor".

Isabella ressalta que o empreendedorismo feminino é fundamental e precisa de cada vez mais reconhecimento, por motivos de:

"Permite que as mulheres tenham a sua independência financeira que é super importante para fortalecer a igualdade de gênero; Negócios femininos inspiram e possibilitam redes de apoio para que outras mulheres possam seguir no mesmo caminho; Empresas lideradas por mulheres trazem diferentes perspectivas e abordagens. Isso não apenas enriquece o mercado, mas também promove soluções únicas e relevantes para um todo."

Para a fundadora do "Feira de Vênus", além de enriquecer o mercado, o empreendedorismo feminino promove ainda soluções únicas e relevantes para um todo.

União feminina no "Mana em Vênus"

No próximo sábado, 9 de novembro, o "Feira de Vênus" se junta ao "É das Manas", também projeto incentivador do empreendedorismo feminino, para realizarem a feira de exposição "AS MANAS EM VÊNUS: EDIÇÃO NA PRAÇA BRASIL". O evento ocorrerá na Praça Brasil, no bairro Umarizal, das 18h às 22h, com brechó, marca autoral e comidas

O evento tem entrada gratuita e contará com a presença de mais de 20 expositoras.

Como integrar o time "Feira de Vênus"?

Para uma empreendedora participar do "Feira de Vênus", ela tem que, segundo Isabelle, seguir alguns critérios, sendo eles:

Ser uma empreendedora mulher;

Alinhamento com a proposta da feira;

Qualidade nos produtos e serviços oferecidos;

Engajamento e participação.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)