Prêmio Sebrae Mulher de Negócios celebra empreendedorismo feminino

A cerimônia de entrega do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) ocorreu na noite desta terça-feira (5/11), no Espaço Celebrate by SRB, em Belém. Dez empreendedoras de 10 municípios paraenses concorreram à premiação, em quatro categorias. As vencedoras foram Joandra Sá, de Jacundá (Categoria Microempreendedora Individual); Ingrid Teles, de Belém (Categoria Ciência e Tecnologia); Carmélia Pinon, de Breu Branco (Categoria Produtora Rural); e Noanny Maia, de Mocajuba (Categoria Pequenos Negócios).

Entre as premiadas, Noanny Guimarães Maia, CEO da Cacauaré Amazônia Comércio, foi classificada para representar o Pará e a região Norte na etapa nacional da premiação, prevista para acontecer no dia 21 de novembro, em Florianópolis.

“Para mim, é um lugar muito especial falar de empreendedorismo feminino na Amazônia, especialmente porque eu trabalho com cacau, que é uma cadeia tão tradicional e tão desafiador inovar, trazer produtos que sejam mais do que o cacau tradicional ou então a amêndoa”, afirmou Noanny Maia.

Premiação teve cinco categorias

Este ano, as participantes poderiam concorrer em cinco categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequeno Negócio, Produtora Rural, Ciência e Tecnologia (proprietárias de empresas de base tecnológica) e Negócios Internacionais – as duas últimas foram promovidas pela primeira vez.

“É uma honra para o Sebrae estar, mais uma vez, premiando as mulheres empreendedoras do Pará, mulheres que realmente valorizam o seu empreendimento. Pelo terceiro ano consecutivo, nós vamos levar uma representante nossa para a etapa nacional e isso é uma grande honra para o Sebrae no Pará, a gente participar nacionalmente do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios”, ressaltou a diretora Técnica do Sebrae, Domingas Ribeiro.

A diretora de Operações do Sebrae no Pará, Cássia Costa, destacou a classificação de uma empreendedora paraense para a etapa nacional da premiação, e enfatizou a importância do Programa Sebrae Delas, promovido pela instituição desde 202, com foco no empreendedorismo feminino.

No total 87 mulheres empreendedoras se inscreveram no Pará, representando 32 cidades paraenses. Destas, dez empresárias, de dez cidades paraenses, classificaram-se nas categorias pequenos negócios, produtora rural, microempreendedora individual e ciência e tecnologia na etapa. A premiação estadual teve troféu, certificação e consultoria empresarial. Em todo o país, foram 2.634 inscrições.

Negócio liderado por mulheres

A representante do Pará e da região Norte, na etapa nacional, Noanny Maia, de 38 anos, é natural de Mocajuba, e tem formação em Administração de Empresas, Direito e Marketing. Ela contou que foi após a morte do pai dela, no ano de 2021, que ela ao lado da mãe e das irmãs decidiram seguir o legado da família e empreender na propriedade dos pais. Assim, nasceu a Cacauare Amazônia Comércio Ltda.

Por meio do cacau selvagem nativo da área de várzea de Mocajuba, elas unem a tradição passada de geração em geração com técnicas inovadoras de produção de amêndoas. A família prioriza a produção agroextrativista em áreas de floresta nativa preservada, em parceria com comunidades locais, e comercializa produtos de cacau nativo na Amazônia, como chocolate 100%, nibs e granola, ajudando a manter a floresta em pé.

Prêmio chega a duas décadas

Ao longo de 20 anos, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) contabiliza a participação de mais de 100 mil mulheres. Mais de 200 delas foram premiadas. Em 2024, serão 25 candidatas na etapa nacional, sendo cinco finalistas em cada uma das cinco categorias. Em cada categoria, foi selecionada uma candidata por região, garantindo a representatividade na premiação.

A premiação das vencedoras nacionais inclui troféu de reconhecimento, participação em missão nacional no ano que vem e ainda um instrumento de trabalho (tablet ou celular).

O PSMN Sebrae Delas é o programa do Sebrae voltado exclusivamente para o estímulo ao empreendedorismo feminino. É desenvolvido no estado desde 2022 e este ano já atingiu 2.750 mulheres em 75 municípios paraenses com ações de capacitação, consultoria, mentoria, encontro de conexões, fortalecendo os negócios liderados por mulheres.



FINALISTAS DO PSMN 2024 – ETAPA ESTADUAL

*CATEGORIA PEQUENOS NEGÓCIOS*

1ª. NOANNY GUIMARÃES MAIA

38 anos

Cidade: MOCAJUBA

Razão social: CACAUARE AMAZONIA COMERCIO LTDA

2ª. SUELI PIANHO

63 anos

Cidade: MARABÁ

Razão social: MASPARÁ CORRETORA DE SEGUROS E FRANCHISING LTDA

3ª. SUELY SILVA

43 anos

Cidade: TAILANDIA

Razão social: SUELY BELLE ESTÉTICA



*CATEGORIA PRODUTORA RURAL*

1ª. CARMELIA AMANTE PINON

46 anos

Cidade: Breu Branco

Razão Social: Amabee Cosméticos e alimentos

2ª. MIRIAM APARECIDA FEDERICCI VIEIRA

37 anos

Cidade: Medicilândia

Razão Social: Sítio Bela Vista

3ª. CLAUDIA FATIANE DA SILVA REIS

39 anos

Cidade: Castanhal

Razão social: Fatiane Biscoitos e Doces Regionais



*CATEGORIA MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL*

1ª. JOANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA SÁ

37 anos

Cidade: Jacundá

Razão Social: Joandra Oliveira – Mentorias, palestras e treinamentos

2ª. RENATA BARBOSA CABALLERO

33 anos

Cidade: Santarém

Razão social: Menina Paleteira

3ª. MARIA JOSINETE ALBUQUERQUE DE LIMA

28 anos

Cidade: Paragominas

Razão Social: Açaí da Majô



*CATEGORIA CIÊNCIA E TECNOLOGIA*

1ª. INGRID TELES

Cidade: Belém

Razão social: Ver o Fruto LTDA