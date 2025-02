Projeto capacita mulheres de Santarém na produção de biojoias com sementes da floresta

Noventa mulheres de seis comunidades do Eixo Forte, em Santarém (PA), participaram do projeto EmpoderArte Biojoias, realizado pelo Coletivo Nunghara. A iniciativa ofereceu capacitação gratuita para produção de biojoias com sementes e insumos naturais da floresta, unindo valorização de saberes tradicionais, geração de renda e sustentabilidade.

As oficinas ensinaram técnicas de criação de colares, pulseiras e brincos, além de noções de vendas e estratégias digitais para ampliar a visibilidade dos produtos. O material para o aprendizado foi disponibilizado gratuitamente pelo projeto.

A coordenadora do projeto, Natashia Santana, destaca que a biojoia é mais do que um acessório, carregando a identidade da Amazônia e resgatando saberes ancestrais. “Queremos que essas mulheres vejam o potencial que têm em mãos e se sintam confiantes para desenvolver seus próprios negócios ou atuar no mercado criativo”, destacou.

Coletivo Nunghara (Foto: Divulgação)

O EmpoderArte Biojoias também reforça o conceito de sustentabilidade e conservação ambiental, ensinando sobre extração responsável de matéria-prima e reaproveitamento de insumos naturais. A instrutora do projeto, Angelsea, ressalta que trabalhar com biojoias é uma forma de preservar a floresta e os conhecimentos tradicionais.

“Quando uma peça é vendida, não é só o produto que chega ao cliente, mas toda uma história de cultura e respeito à natureza”, ressaltou.

Para Francimara Dias, moradora da comunidade São Francisco do Carapanari, a experiência foi transformadora, mostrando ser possível buscar sementes no quintal de casa e viver financeiramente do artesanato. “ Amo fazer artesanato e quero viver financeiramente dessa atividade. Fiquei feliz com todo o aprendizado que o projeto me ofereceu, eu não teria condições de pagar um curso assim”, afirmou.

Artes feitas com Biojoias. (Foto: Divulgação)

O projeto foi contemplado no Edital Pontos e Pontões de Cultura II, financiado pela Lei Paulo Gustavo do Pará, e a próxima edição está prevista para acontecer no município de Belterra, atendendo mulheres das comunidades da Floresta Nacional do Tapajós (Flona).

A expectativa é que as sementes plantadas durante as oficinas continuem germinando, impulsionando o protagonismo feminino e o empreendedorismo sustentável na região.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)