De programas de descontos a remédios genéricos: saiba como economizar com medicamentos

A partir do mês que vem, no dia 1º de abril, os medicamentos devem ficar mais caros, e o reajuste pode chegar à casa dos dois dígitos, ou seja, alcançar os 10%. Com isso, as finanças dos brasileiros ficarão ainda mais impactadas.

Um economista ouvido pelo Grupo Liberal, Nélio Bordalo, afirma que os mais afetados serão os consumidores que precisam comprar medicamentos de uso contínuo, que têm comorbidades específicas e geralmente são idosos.

VEJA MAIS

Como economizar com remédios?

A primeira dica é verificar se a doença garante a gratuidade de medicamentos pelo SUS, como é o caso da diabetes.

Caso o consumidor tenha mesmo que gastar do próprio bolso, uma saída é buscar programas de descontos em laboratórios e farmácias e promoções para quem tem plano de saúde, já que muitas empresas realizam convênios com esses planos.

É possível também verificar se a compra de mais de uma embalagem do medicamento poderá resultar em desconto adicional e optar por remédios genéricos – só que é importante o paciente consultar o médico antes da substituição.

E claro, sempre pesquisar nas redes de farmácias qual pratica os preços mais justos aos seus clientes.