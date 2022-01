Programa oferece capacitação profissional para comunidades quilombolas do Pará

O Programa de Capacitação Profissional promovido pela Hydro, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) vai beneficiar cerca de 60 moradores das comunidades quilombolas dos territórios do Jambuaçu e Juquiri, no município de Moju. Durante a realização do curso, é oferecido transporte e alimentação como suporte aos alunos.

Nessas localidades, as aulas da primeira fase começaram em outubro de 2021 com o curso de operador de máquinas (escavadeira e munk, respectivamente), formando o total de 36 alunos. Agora, estão em andamento os cursos de porteiro, vigilante e assistente administrativo, funções identificadas como prioritárias para a atual demanda das comunidades.

Jaqueline Maucher, moradora do território do Jambuaçu, é uma das aluna do curso de operador de máquinas escavadeiras. “É muito gratificante participar do curso, pois me deu oportunidade de trabalho e de conhecer várias pessoas. Foi uma experiência nova, já que, até então, eu não tinha conhecimento que poderia operar essas máquinas”, declarou.

O mesmo programa, que tem como objetivo contribuir para gerar emprego e renda na região, já beneficiou outros 90 moradores das comunidades próximas ao mineroduto da empresa em Moju, assim como nos municípios paraenses de Abaetetuba e Ipixuna do Pará. A formação também representa uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, com certificação do Senai reconhecida em todo o território nacional.

As turmas têm limite máximo de 20 alunos e todos os protocolos de prevenção são seguidos, como checagem de temperatura, uso obrigatório de máscaras, distanciamento entre participantes e disponibilização de álcool em gel.

Ainda este ano, serão viabilizados para as comunidades do território quilombola os cursos do EJA (Estudo para Jovens e Adultos) para aqueles que não tiveram a chance de concluir o ensino fundamental e outros cursos técnicos a partir de março, com temas a serem priorizados pelas comunidades.