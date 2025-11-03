Capa Jornal Amazônia
Programa do Governo vai ajudar na reforma da casa

Para receber o crédito, o interessado deve enviar fotos do imóvel a ser reformado

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

Novo programa promete aquecer o setor da construção civil (Fernando Frazão / Ag. Brasil)

Começou a valer nesta segunda-feira (3) a nova linha de crédito do Programa Minha Casa, Minha Vida, voltada à reforma de moradias para famílias de baixa renda. A iniciativa, lançada pelo Governo Federal por meio do Ministério das Cidades em parceria com o Ministério da Fazenda, promete aquecer o setor da construção civil, estimular o consumo de materiais de construção e gerar milhares de empregos diretos e indiretos.

O programa disponibiliza R$ 40 bilhões em crédito com juros a partir de 1,17% ao mês e prazos de pagamento de 24 a 60 meses, de acordo com a renda familiar. Os financiamentos variam de R$ 5 mil a R$ 30 mil e poderão ser solicitados pelo site da Caixa Econômica Federal.

“Muitas famílias sonham em construir um cômodo a mais ou melhorar o telhado, mas hoje isso se tornou inviável para as classes de menor renda. Com o programa, vamos movimentar a indústria, gerar renda e empregar arquitetos, engenheiros, pintores e tantos outros profissionais”, destacou o ministro das Cidades, Jader Filho.

Ao facilitar o acesso ao crédito, o governo incentiva a compra de insumos, a contratação de mão de obra local e a retomada de pequenas obras domésticas, que haviam desacelerado com os altos custos dos materiais e das taxas de juros.

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) estima que o investimento no setor habitacional gera empregos diretos e indiretos, além de fortalecer pequenas lojas de materiais de construção, vidraçarias, marcenarias e prestadores autônomos, segundo o estudo “Pós-obra: geração de renda e emprego na economia.”

Condições de financiamento

Faixa Reforma 1 – renda familiar até R$ 3.200
Juros: 1,17% ao mês

Faixa Reforma 2 – renda de R$ 3.200,01 a R$ 9.600
Juros: 1,95% ao mês

Valor do financiamento: de R$ 5 mil a R$ 30 mil
Prazo: de 24 a 60 meses

Parcela limitada a 25% da renda familiar

Faixa 3 – renda acima de R$ 9.600
Financiamento: até 50% do valor do imóvel, limitado a R$ 1,125 milhão
Juros: até 1,95%, podendo ser menores conforme análise de crédito
Prazo: até 180 meses

Para receber o crédito, o interessado deve enviar fotos do imóvel a ser reformado. A liberação da última parcela só ocorre após a comprovação, também por fotos, da conclusão da obra. Em caso de irregularidades, o contrato prevê multa e inclusão no cadastro restritivo.

O programa é voltado a moradores de áreas urbanas, incluindo capitais, cidades com mais de 300 mil habitantes ou arranjos populacionais acima deste número, conforme dados do IBGE.

