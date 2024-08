Programa da Vale oferece capacitação gratuita em TI, em Belém, para atender a demanda do mercado

A grande demanda e a expansão das áreas de tecnologia da informação se tornam atrativos para muitos jovens e adultos buscarem capacitação em TI. Segundo a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), há um déficit de mais de 500 mil profissionais para atender às demandas do país no segmento.

Em Belém, a Vale, em parceria com IBM, com a iniciativa IBM SkillsBuild, promove o Programa Match que oferece capacitação digital para comunidades de Belém com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento da região

As inscrições para o programa de formação são gratuitas e são disponibilizadas duas mil vagas em tecnologia somente para a capital paraense. O curso é voltado para pessoas maiores de 18 anos. Os interessados devem se candidatar pelo site do programa. Neste ano, o foco das aulas será Inteligência Artificial (IA), com uma trilha de aprendizagem sobre o tema, dividida em dois módulos: “IA e Tecnologias Emergentes” e “Fundamentos da Tecnologia para Atendimento ao Cliente Digital”.

O curso consistirá em 100 horas de aulas, durante 12 semanas, com conteúdos teóricos e práticos sobre tecnologia divididos em módulos elaborados por especialistas do setor. A formação é destinada tanto para iniciantes na área quanto para profissionais que estão em transição de carreira. O acesso às aulas e conteúdos deve ser feito de forma on-line. As aulas são apresentadas em trilhas de conhecimento que têm carga horária flexível e poderão ser concluídas em até 6 meses, oferecendo certificados digitais aos participantes a cada nova etapa cumprida. Ao final do curso, os participantes receberão um certificado de conclusão.

“A tecnologia está presente em todos os aspectos das nossas vidas, desde a comunicação até em setores fundamentais como a saúde e a educação. Uma formação como a do Programa Match não foi pensada apenas para preparar profissionais para o mercado de trabalho, mas para ir além e capacitar indivíduos a entenderem e moldarem a sociedade em que vivem. Portanto, uma educação tecnológica de qualidade tem o poder de empoderar pessoas para que possam inovar, resolver problemas complexos e contribuir para um futuro mais sustentável e inclusivo. É justamente esse nosso objetivo em Belém. Estar na capital paraense com a formação Match é parte do nosso compromisso para contribuir com o desenvolvimento social e educacional da região pensando no futuro.”, afirma Hélio Mosquim, Diretor de Tecnologia da Vale na região Norte.