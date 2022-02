Programa da Prefeitura deve ter calendário divulgado na próxima semana

Previsto para iniciar nesta sexta-feira (11), o calendário de pagamentos do programa Bora pra Escola, da Prefeitura de Belém, ainda não está fechado. Isso porque a administração municipal afirma ter enviado os dados à Caixa Econômica Federal, que efetuará os pagamentos e está concluindo a checagem das informações dos beneficiários para, então, divulgar as datas de recebimento dos recursos, na próxima semana.

Trata-se de um programa da Prefeitura que, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), garante um auxílio financeiro aos estudantes da rede municipal. A iniciativa conta com investimentos na ordem dos R$ 10 milhões em auxílio estudantil, divididos da seguinte forma: R$ 150 para mais de 67,5 mil alunos; R$ 300 para os estudantes que ficaram órfãos durante a pandemia da covid-19; e R$ 500 para 18 alunos concluintes do ensino médio na Fundação Escola Bosque (Funbosque). Todos os alunos matriculados no ano letivo de 2021 e que permanecerem na escola em 2022 estão aptos a receber o auxílio estudantil.

Até o momento, a Prefeitura já registrou o cadastro de 43.177 estudantes, sendo que, destes, 71 são órfãos e 18 são concluintes do ensino médio. A Semec ressalta que o cadastro continua sendo realizado pelo site borapraescola.belem.pa.gov.br e também disponibilizou o e-mail borapraescola@semec.pmb.pa.gov.br para tirar dúvidas sobre o cadastramento. O programa também pode ser consultado por meio do aplicativo Caixa Tem.

A secretária de educação, Márcia Bittencourt, diz que a Prefeitura reafirma o compromisso de garantir educação e permanência dos estudantes nas escolas municipais. “Esta é uma fase importante, porque muitas crianças não moram com os pais. Queremos trazer de volta nossas crianças para as escolas e esse é um dos auxílios para a permanência das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos nas nossas unidades educativas”, afirma.

O benefício é uma iniciativa do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e a proposta foi votada em caráter de urgência pela Câmara Municipal no dia 22 de dezembro de 2021, em sessão extraordinária e aprovada por unanimidade. A ideia é garantir a permanência do aluno na escola no ano letivo de 2022, uma vez que a pandemia da covid-19 causou a evasão escolar de muitos estudantes.