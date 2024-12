Profissionais do Grupo Liberal conquistam Prêmio Simineral de Comunicação

Uma noite de celebração ao jornalismo paraense. Esse foi o sentimento compartilhado nesta quinta-feira (19) durante a cerimônia que revelou os vencedores do Prêmio Simineral de Comunicação 2024, que anualmente prestigia os profissionais de comunicação com reconhecimentos em diversas áreas de atuação. O Grupo Liberal se consagrou vencedor nas categorias Telejornalismo e Jornalismo Impresso.

Com o tema "O Ano da Transição", a premiação do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) selecionou reportagens que apresentaram tecnologias inovadoras utilizadas para fomentar a sustentabilidade em empreendimentos diversos no Pará.

O diretor-executivo do Simineral, Emerson Rocha, destaca que o evento foi criado para valorizar o trabalho dos comunicadores que ajudam a difundir as técnicas inovadoras da atividade mineradora no estado.

Emerson Rocha, diretor executivo do Simineral (Foto: Cristino Martins)

"Esse é um momento muito importante paro o setor mineral, o de compartilhar o tradicionalíssimo Prêmio Simineral de Comunicação, que reconhece a importância da imprensa paraense em conjunto com a atividade de mineração no estado. É motivo de muita alegria poder compartilhar esse momento com a imprensa do nosso estado, que tem sido muito importante, especialmente nessa missão de nos ajudar a colocar a pauta da mineração de forma equilibrada, transformando esse assunto em algo acessível à toda a população", explica.

Vencedores do Grupo Liberal

Na categoria Jornalismo Impresso, o Grupo Liberal foi selecionado em primeiro lugar com a reportagem "Inteligência Artificial se torna aliada das operações industriais", assinada pela repórter Gabriela Gutierrez, com imagens de Tarso Sarraf e edição multimídia de Marcelo Quadros. A matéria premiada apresentou as tecnologias avançadas de uma refinaria em Paragominas, que emprega técnicas inovadoras na mineração para minimizar os impactos ambientais.

Vencedores de O Liberal na categoria 'Jornalismo Impresso': Tarso Sarraf, Gabriela Gutierrez e Marcelo Quadros (Foto: Cristino Martins)

Feliz e honrada com o prêmio, a jornalista Gabriela Gutierrez afirmou que o reconhecimento é importante para reforçar a ideia de que os profissionais de comunicação contribuem imensamente para debates importantes, como as mudanças climáticas.

"É uma felicidade muito grande receber esse prêmio porque, acima de tudo, um reconhecimento como esse nos possibilita entender melhor o nosso papel enquanto jornalistas nesse ano de transição que Belém e o Pará têm vivido em preparação para a COP 30. A gente frequentemente se questiona sobre qual é o nosso papel nesse momento tão importante. Porém, mais do ganhar ou não um prêmio, a gente sempre pensa no que pode fazer no exercício da nossa profissão para melhorar o mundo a nossa volta e fazer parte desse evento ímpar que vai ser a COP 30. É uma forma da gente levar o Pará e tudo o que está acontecendo para o mundo, e eu fico feliz de fazer parte desse momento", declarou a jornalista.

A jornalista Juliana Alvarez, da TV Liberal, também foi uma das vencedoras da noite, na categoria Telejornalismo. Ao agradecer pelo prêmio, a repórter destacou a importância do reconhecimento do trabalho jornalístico por meio de iniciativas como a do Simineral.

Jornalista Juliana Alvaraz, da TV Liberal (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

"Eu acho que o nosso trabalho é muito árduo. A gente dá visibilidade para muitos temas que são relevantes e necessários, mas o que a gente faz acaba ficando muito no segundo plano, e é como tem que ser, porque a gente tem que dar visibilidade para os assuntos e não necessariamente do que a gente faz em si. Ter esse reconhecimento é uma forma da gente ver o nosso trabalho jornalístico, no sentido primeiro da palavra, reconhecido. É você ter uma chancela de estar fazendo o seu trabalho da forma que se espera, da forma adequada, numa forma que dá orgulho para a nossa categoria, e eu acho que isso é muito importante", afirmou.