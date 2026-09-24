Produtores rurais do Pará poderão renegociar dívidas com condições especiais; saiba como

Produtores rurais do Pará poderão renegociar operações de crédito rural com condições especiais previstas na Medida Provisória nº 1.376/2026. O Banco do Brasil reforçou o atendimento a produtores e cooperativas que podem se enquadrar nas regras da medida. A MP prevê condições diferenciadas para produtores que tiveram perdas causadas por eventos climáticos ou problemas de mercado em duas ou mais safras entre 2019 e 2025.

Entre as possibilidades estão até dois anos de carência e taxas de juros de 5% a 12% ao ano, conforme a linha de crédito. Os produtores podem procurar qualquer unidade do Banco do Brasil para verificar se atende às características do Programa. A contratação está sujeita à análise das condições previstas na Medida Provisória e à apresentação de laudo técnico que comprove as perdas na produção ou a redução da renda bruta agropecuária esperada.

Demanda

Para atender à demanda, o Banco do Brasil criou uma estrutura específica para agilizar a análise e a contratação. As agências no Estado contam com equipes reforçadas e suporte especializado para orientar os produtores sobre a adesão às novas condições.

Segundo o banco, cerca de 5 mil operações estão atualmente em processo de contratação. Os contratos poderão ter prazo de até dez anos, permitindo o alongamento das dívidas e mais tempo para que os produtores reorganizem as finanças e retomem investimentos e a atividade agropecuária. “Como os recursos são limitados é fundamental que os produtores procurem uma agência o quanto antes para verificar sua situação", orienta Ana Carolina Iocca, superintendente do BB no estado.

Alternativas

O Banco do Brasil também oferece alternativas de renegociação de acordo com a situação financeira, a produção e as garantias de cada produtor. Em todo o país, cerca de 113 mil clientes da carteira agro do banco têm operações que podem se enquadrar nas condições da MP, somando até R$ 100 bilhões. Desse total, aproximadamente 36% são operações inadimplentes.

Os demais casos envolvem contratos que, embora estejam em dia, já foram prorrogados ou renegociados. Mais informações estão disponíveis na página do agronegócio do Banco do Brasil: bb.com.br/agro.