Produtores rurais do Pará poderão renegociar dívidas com condições especiais; saiba como
Medida Provisória prevê até dois anos de carência e prazo de até dez anos para operações de crédito afetadas por perdas climáticas ou de mercado
Produtores rurais do Pará poderão renegociar operações de crédito rural com condições especiais previstas na Medida Provisória nº 1.376/2026. O Banco do Brasil reforçou o atendimento a produtores e cooperativas que podem se enquadrar nas regras da medida. A MP prevê condições diferenciadas para produtores que tiveram perdas causadas por eventos climáticos ou problemas de mercado em duas ou mais safras entre 2019 e 2025.
Entre as possibilidades estão até dois anos de carência e taxas de juros de 5% a 12% ao ano, conforme a linha de crédito. Os produtores podem procurar qualquer unidade do Banco do Brasil para verificar se atende às características do Programa. A contratação está sujeita à análise das condições previstas na Medida Provisória e à apresentação de laudo técnico que comprove as perdas na produção ou a redução da renda bruta agropecuária esperada.
Demanda
Para atender à demanda, o Banco do Brasil criou uma estrutura específica para agilizar a análise e a contratação. As agências no Estado contam com equipes reforçadas e suporte especializado para orientar os produtores sobre a adesão às novas condições.
Segundo o banco, cerca de 5 mil operações estão atualmente em processo de contratação. Os contratos poderão ter prazo de até dez anos, permitindo o alongamento das dívidas e mais tempo para que os produtores reorganizem as finanças e retomem investimentos e a atividade agropecuária. “Como os recursos são limitados é fundamental que os produtores procurem uma agência o quanto antes para verificar sua situação", orienta Ana Carolina Iocca, superintendente do BB no estado.
Alternativas
O Banco do Brasil também oferece alternativas de renegociação de acordo com a situação financeira, a produção e as garantias de cada produtor. Em todo o país, cerca de 113 mil clientes da carteira agro do banco têm operações que podem se enquadrar nas condições da MP, somando até R$ 100 bilhões. Desse total, aproximadamente 36% são operações inadimplentes.
Os demais casos envolvem contratos que, embora estejam em dia, já foram prorrogados ou renegociados. Mais informações estão disponíveis na página do agronegócio do Banco do Brasil: bb.com.br/agro.
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