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Economia

Margem não é o único fator no consignado do INSS

Taxa de juros pode alterar significativamente o valor liberado ao beneficiário

O Liberal
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Quanto menor a taxa de juros, maior tende a ser o valor a ser contratado sem aumentar o desconto mensal. (Divulgação)

A escolha da taxa de juros pode fazer uma diferença de milhares de reais no valor liberado em um empréstimo consignado do INSS. Embora a margem disponível seja um dos primeiros pontos observados pelos aposentados e pensionistas, as condições oferecidas pela instituição financeira também determinam quanto efetivamente chega à conta.

No consignado, a parcela mensal é limitada pela margem disponível do benefício. Por isso, quanto menor a taxa de juros, maior tende a ser o valor que pode ser contratado sem aumentar o desconto mensal.

Para mostrar esse impacto, a datatudo, editoria de pesquisas da meutudo, simulou valores de crédito para benefícios entre R$ 1.621 e R$ 6 mil, considerando taxas mensais de 1,35% a 1,85%. O cálculo levou em conta o comprometimento de 35% do benefício e o pagamento em 108 parcelas.

image Observe os números. (divulgação)

Os resultados mostram que a diferença cresce conforme o valor do benefício. Para quem recebe R$ 2.500, por exemplo, uma taxa de 1,35% ao mês permitiria, na simulação, contratar cerca de R$ 49,6 mil. Com juros de 1,85% ao mês, o valor cairia para aproximadamente R$ 40,8 mil. A diferença chega a quase R$ 8,8 mil.

Em benefícios maiores, o impacto é ainda mais expressivo. Para um benefício de R$ 6 mil, com margem de 35%, a simulação aponta cerca de R$ 119 mil disponíveis com taxa de 1,35% ao mês. Na taxa de 1,85%, o valor cai para aproximadamente R$ 97,8 mil — uma diferença superior a R$ 21 mil.

Os números são apenas uma simulação baseada na taxa mensal. O valor efetivamente liberado pode variar de acordo com o Custo Efetivo Total (CET), encargos, tarifas e demais condições aplicadas em cada contratação.

Juros pesam na escolha

A diferença entre as taxas ajuda a explicar por que pesquisar as condições antes de contratar o crédito pode alterar significativamente o resultado da operação.

Segundo pesquisa realizada pela datatudo em março de 2026, a taxa de juros é o principal critério considerado na contratação para 37% dos entrevistados.

Confira no gráfico abaixo os outros pontos que influenciam essa escolha:

image Dados da pesquisa. (divulgação)

Os dados mostram que o custo do crédito aparece entre as principais preocupações dos beneficiários. A comparação entre diferentes ofertas pode ajudar a evitar o comprometimento desnecessário da margem e aumentar o valor disponível dentro das condições de cada contrato.

Por que uma taxa menor libera mais dinheiro?

A lógica é simples: como a parcela mensal é limitada pela margem consignável, uma taxa de juros menor faz com que uma parcela maior do pagamento seja destinada à redução do valor principal da dívida.

Na prática, isso permite que a mesma margem mensal seja utilizada para contratar um valor maior. O beneficiário não precisa necessariamente aumentar o desconto no benefício; o que muda é a quantidade de dinheiro que aquela parcela consegue financiar.

A diferença também aparece para quem recebe um salário mínimo. Em 2026, considerando um benefício de R$ 1.621, a margem de 35% corresponde a R$ 567,35 por mês.

Em uma simulação de 108 meses, uma taxa de 1,35% ao mês permite liberar aproximadamente R$ 32 mil. Com a taxa de 1,85%, o valor fica próximo de R$ 26,4 mil. A diferença supera R$ 5 mil.

O dinheiro adicional poderia representar uma diferença importante para despesas como pagamento de dívidas, reformas emergenciais ou aquisição de medicamentos. Por isso, a comparação das taxas interfere não apenas no custo do empréstimo, mas também no valor disponível no momento da contratação.

Margem não garante o mesmo crédito em todos os bancos

Ter determinada margem consignável disponível não significa que o beneficiário receberá exatamente o mesmo valor em qualquer instituição financeira.

Cada banco trabalha com critérios próprios de análise, política de crédito e condições comerciais. Além da taxa de juros, entram no cálculo fatores como prazo da operação, idade do beneficiário, margem disponível no momento da consulta e condições específicas do convênio.

A margem também pode mudar caso outros descontos ou contratos sejam incluídos ou ajustados no benefício. Da mesma forma, a taxa oferecida pode variar de acordo com as condições vigentes no dia da contratação.

Por isso, o valor apresentado em uma simulação inicial não deve ser tratado como garantia de liberação. O montante final é definido na simulação oficial, considerando as regras e condições da instituição escolhida.

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Como saber quanto é possível contratar?

O primeiro passo é consultar a margem consignável atualizada no aplicativo Meu INSS. Com essa informação, o beneficiário pode comparar as condições oferecidas por diferentes instituições financeiras.

Entre as opções disponíveis no mercado está a meutudo, que informa oferecer taxas a partir de 1,39% ao mês e permite realizar simulações gratuitas pelo aplicativo.

A comparação deve considerar não apenas o valor que será liberado, mas também o custo total da operação e o impacto das parcelas no orçamento mensal.

Independentemente da instituição escolhida, o consignado deve ser analisado de acordo com a capacidade financeira de cada beneficiário. Antes de contratar, é importante verificar se a parcela cabe no orçamento e se o crédito será utilizado para uma necessidade real.

Quando o empréstimo for contratado, a recomendação é priorizar despesas essenciais e compromissos financeiros que estejam pressionando o orçamento. Dessa forma, o crédito pode ser incorporado ao planejamento financeiro sem comprometer ainda mais a renda mensal.

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