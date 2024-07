Produtores de Moju fecham acordo com o Grupo BBF para fomento da agricultura familiar no Pará

Após anos de disputas judiciais, a Associação dos Produtores Rurais do Ramal Bom Futuro II (Apiteua), estabelecida no assentamento da Fazenda Malhada da Areia em Moju (PA), fechou um acordo com o Grupo Brasil BioFuels (BBF) para consolidação de um modelo sustentável de agricultura familiar na propriedade privada na empresa. Pertencentes à comunidade Bom Futuro, os produtores estão há mais de oito anos no local.

Inicialmente formada por 16 famílias que desenvolviam pequenos cultivos de pimenta, legumes, frutas e verduras para o mercado local e consumo próprio, a comunidade será beneficiada com a regularização da agricultura de subsistência e com potencial de geração de renda. A primeira etapa do acordo prevê a aquisição dos frutos de palma de óleo (dendê) pela empresa que é a maior produtora de óleo de palma da América Latina.

Para Lenilza Reis, representante da associação, a parceria é determinante para a permanência das famílias locais e das gerações seguintes.

“O Grupo BBF nos ouviu, nos apoiou e agora estamos celebrando este novo marco, que vai proporcionar mais dignidade e melhores condições para nossas famílias. Estamos muito felizes com esse novo momento", declarou.

Fábio Pacheco, diretor agrícola do Grupo BBF, destaca a importância da parceria para a consolidação de práticas sustentáveis. “O Grupo BBF ano após ano vem fortalecendo o seu programa de Agricultura Familiar no estado do Pará, promovendo assistência técnica, compra dos frutos a preços competitivos e desenvolvendo economicamente as comunidades no entorno de nossas operações. Ter as famílias da Associação como nossas parceiras depois de anos de litígio judicial, simboliza um novo momento vivido pela empresa e que precisa ser celebrado por todos”, afirmou.

Histórico

Atualmente, o programa de Agricultura Familiar do Grupo BBF beneficia mais de 400 famílias, proporcionando mais de 2 mil assistências técnicas gratuitas apenas no último ano. O esforço visa promover a qualificação técnica e melhorar as práticas de cultivo de palma de óleo no Pará, para o desenvolvimento sustentável da região.