Produção de ovos de galinha teve recorde de 4,67 bilhões de dúzias em 2024, mostra IBGE

A produção de ovos de galinha no País somou um recorde de 4,67 bilhões de dúzias no ano de 2024, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados nesta terça-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O montante representa uma alta de 10,0% em relação a 2023.

"Ao longo de 2024, o setor avícola foi impulsionado pelos aumentos nos preços relacionados a outras proteínas, com demandas internas e externas aquecidas. Além disso, o crescimento do setor de frangos para corte influencia diretamente na produção de ovos para incubação", observou o IBGE.

O aumento de 423,72 milhões de dúzias de ovos na produção de 2024 ante a de 2023 foi consequência de elevações em 25 das 26 Unidades da Federação com granjas enquadradas no universo da pesquisa. Os aumentos mais expressivos ocorreram em: São Paulo (+92,37 milhões de dúzias), Minas Gerais (+80,23 milhões de dúzias), Pernambuco (+69,74 milhões de dúzias) e Espírito Santo (+35,61 milhões de dúzias). Houve queda anual apenas no Maranhão.

O Estado de São Paulo, com alta de 8,2% na produção em 2024, manteve a liderança no ranking nacional, concentrando 26,0% de toda a produção brasileira, seguido pelo Paraná (9,8%), Minas Gerais (9,7%) e Espírito Santo (8,0%).

No ano de 2024, 1.136 granjas (53,7% do total), produziram ovos para o consumo, respondendo por 82,1% do total de ovos produzidos, enquanto 979 granjas (46,3%) produziram ovos para incubação, respondendo por 17,9% do total de ovos produzidos.

No quarto trimestre de 2024, a produção de ovos de galinha alcançou de 1,2 bilhão de dúzias, aumento de 12,4% em relação ao quarto trimestre de 2023. Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, houve crescimento de 0,2% na produção de ovos.

"O quarto trimestre de 2024 apresentou a maior produção do ano, se comparado aos períodos anteriores, e foi também a maior quantidade já estimada pela pesquisa", informou o IBGE.