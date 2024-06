Procurador-geral de Justiça palestra em evento da Associação da Advocacia Paraense

Advogados, membros do Ministério Público e da magistratura prestigiaram a palestra do procurador-geral de Justiça do Ministério Público, do Pará, César Mattar Jr., no evento promovido em Belém pela Associação da Advocacia Paraense (AAPA) no Restô do Porto, na noite desta sexta-feira (21).

Presidente da Associação da Advocacia Paraense, o doutor Clóvis Malcher, anfitrião e mediador da palestra, fez questão de explicar que os eventos realizados pela AAPA procuram ouvir personalidades do segmento jurídico que têm uma trajetória bem-sucedida para compartilhar com os novos membros da área do direito.

"A ideia é trazer pessoas dos mais diversos segmentos do sistema de Justiça para mostrar a sua experiência profissional", afirmou Clóvis Malcher, referindo-se justamente ao nome do evento “Happy hour – Experiências Profissionais”.

Carreiras bem-sucedidas

"O que a gente pretende com esse movimento é apresentar para os advogados, os magistrados e membros do MP mais novos uma carreira de sucesso, e que ela funcione como uma inspiração para todos", acrescentou Clóvis Malcher.

O procurador-geral do Ministério Público do Pará, César Mattar Jr., de 54 anos, já presidiu o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) e também a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e a Associação do Ministério Público do Estado do Pará (AMPEP).

Próximo de completar 30 anos como membro do Ministério Público, no mês de setembro de 2024, César Matar afirmou que gostaria de deixar um testemunho não apenas de cunho técnico, mas “uma mensagem sobre a construção de uma profissão, para mostrar para os que estão chegando, que é possível, com mais dificuldades ou menos dificuldades, construir uma carreira que seja bem-sucedida e que sirva de parâmetro para os mais jovens”, observou.

Trajetória diversificada

"Tenho uma trajetória diversificada, paralelo às minhas atividades jurídicas, fui inclusive vice-presidente da Federação Paraense de Futebol, fiz parte da diretoria da minha gloriosa Tuna Brasileira, a Águia do Souza, então essa atuação multifacetada é o que eu quero deixar como testemunho para que sirva de exemplo para quem está começando uma caminhada”, disse César Mattar sorrindo.

Mattar recordou, entre os papéis, junto ao Ministério Público que ele levou a mensagem da conciliação e de que o MP precisa aguardar a sua missão constitucional que é o de ser vetor para redução de litígios e conflitos. “Não somente ser um órgão ‘judicializador’ porque a gente perde o nosso protagonismo e leva as demandas para a Justiça e acaba assoberbando os escaninhos do judiciário”.

Presidente da Academia Paraense de Letras Jurídicas, o advogado Tadeu de Jesus e Silva estava entre os convidados do evento da Associação da Advocacia Paraense (AAPA). “E uma grande alegria prestigiar o evento que tem como palestrante um dos nossos confrades, o procurador-geral de Justiça, o chefe do Ministério Público. Ele é um dos mais novos membros da nossa Academia, o que é muito bom porque é a renovação”.

MP engrandece a sociedade

O advogado Fernando Rocha atua na área cível no âmbito do comércio empresarial, e disse que decidiu prestigiar o evento para aproveitar o conhecimento que a noite poderia proporcionar. "Ministério público atuante engrandece a sociedade , ele é um órgão fundamental para a democracia, para o nosso dia a dia.

Há dois meses, a AAPA fez um evento com o desembargador Milton Nobre, que falou sobre a ampla experiência dele como professor, magistrado e advogado. Ele chegou à presidência do Tribunal de Justiça do Pará e à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Secção Pará).