Procon-PA promove mutirão de renegociação de dívidas a partir desta segunda, em Belém

A partir desta segunda-feira (11), a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Pará), vinculada à Secretaria de Estado de Justiça (Seju), dá início à Semana do Consumidor, que tem como objetivo promover uma forma mais acessível de negociação de dívidas. O mutirão “Renegocia!” vai até o dia 15 de março, sempre das 8h às 14h, na sede do Procon Pará, no bairro do Umarizal, em Belém.

Segundo o Procon, os consumidores devem levar documentos pessoais com foto, comprovante de residência e comprovação da dívida. Se a pessoa não for titular do débito, deve apresentar procuração. As instituições Banpará, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Claro, Cosanpa e Equatorial Energia participam do mutirão.

Ainda de acordo com a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor, serão realizados até 30 atendimentos por dia, com distribuição de senhas. A sede do Procon Pará está localizada na rua Municipalidade, 1636, esquina com a Soares Carneiro, no Umarizal.

Documentos necessários:

Energia e água

• CPF e comprovante de residência,

• Protocolo de reclamação,

• Faturas contestadas,

• As 06 (seis) últimas faturas

• Demais documentos referentes ao caso (laudos, aviso de corte, notificações)

Serviços - TV por assinatura, internet, telefonia móvel

• CPF e comprovante de residência,

• Protocolo de reclamação.

• Contrato (caso o consumidor tenha realizado)

• Comprovante de pagamento

• Extratos do SPC/ SERASA

Empréstimo (consignado ou pessoal)

• CPF e comprovante de residência

• Extrato do INSS

• Boletim de Ocorrência (em caso de empréstimo indevido)

• Comprovante de desconto

• Demais documentos referentes ao protocolo de contato com o fabricante, a

postagem, entre outros.

Assuntos financeiros, cobrança indevida, cartão de crédito

• CPF e comprovante de residência

• Boletim de ocorrência

• Extrato bancário, fatura bancária ou boleto que ateste a cobrança indevida;

• Protocolo de reclamação

• Demais documentos referentes ao protocolo de contato com o fabricante, a postagem, entre outros.