Processo licitatório para escolha de organizadora do concurso da Fasepa e Sespa é iniciado

Nesta terça-feira (23), a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) iniciou o processo licitatório para escolher a banca responsável pelos concursos da Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) e da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa). A concorrência n° 004/2021 foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Serão ofertadas 315 vagas para novos servidores e mais formação de cadastro reserva para o concurso da Sespa e 67 vagas em cargos de nível médio e superior para a Fasepa. As provas acontecerão nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

No dia 10 de janeiro de 2022, acontecerá a sessão pública para contratar a empresa responsável pelo planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de concurso público para seleção de candidatos, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços.

“A área da saúde merece a nossa devida atenção com investimentos, e seguimos de forma incansável para a realização de mais um concurso público, que faz parte da soma de ações da atual gestão com importantes avanços nesta área que requer a devida atenção, além de oportunizarmos o ingresso de novos servidores”, disse Hana Ghassan, titular da Seplad.