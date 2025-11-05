Primeira edição do Lib Talks debate oportunidades e desafios de empreender na Amazônia

O Grupo Liberal realizou, nesta quarta-feira (5 de novembro), a primeira edição do Lib Talks, no Espaço Romulo Maiorana, na sede do Grupo Liberal. Com o tema “Empreenderismo na Amazônia”, o evento reuniu especialistas, empreendedores e profissionais de diferentes áreas para discutir o potencial econômico da região, os desafios de quem decide investir no território amazônico e as oportunidades que surgem a partir da inovação e da sustentabilidade. Em um momento em que o Pará se prepara para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o encontro destacou a importância da informação, da coragem e da valorização das potencialidades locais como motores de desenvolvimento.

Para o diretor de Marketing do Grupo Liberal, Ney Messias, o Lib Talks tem um papel essencial na conexão entre empreendedores e no compartilhamento de conhecimento sobre caminhos e soluções para transformar ideias regionais em negócios de grande escala.

“Nós [Pará] temos tudo para sermos referência em economia no Brasil. Temos empreendedores criativos, produtos únicos e exclusivos. O que falta é a informação chegar — tanto para o empreendedor quanto para o mercado externo. Quando isso acontecer, seremos uma potência radical”, afirmou.

Ney ressaltou ainda o potencial inspirador do evento para quem deseja iniciar um negócio. “O potencial é incrível, as oportunidades são maravilhosas e o mercado está ávido por elas. A palavra que mais se repetiu aqui foi coragem. Tenha coragem, seja audacioso, não abandone seu sonho. Você vive numa região única, com uma narrativa exclusiva. Isso faz de você um empreendedor único no planeta.”

A jornalista e empresária Layse Santos destacou que o atual momento é favorável para empreender na Amazônia, reforçando o protagonismo dos amazônidas na economia local.

“Acho que a gente está num momento perfeito para empreender aqui. Eu costumo dizer que o centro do mundo é aqui e agora. Precisamos tomar esse lugar de fala, mostrar nossos produtos e movimentar a economia feita no Pará”, afirmou.

Ela também enfatizou a importância de espaços como o Lib Talks para fortalecer a confiança e dar visibilidade a quem já atua na região.

“Apesar dos desafios logísticos e das dificuldades, temos muita força e belos exemplos para mostrar ao mundo. A lição que fica é vontade e coragem — coragem para levantar todos os dias e mostrar o talento e os produtos do nosso trabalho.”

A geógrafa e doutora em Ciências Agrárias Kátia Garcez, especialista em sustentabilidade e bioeconomia, ressaltou o papel estratégico de encontros como o Lib Talks neste momento de visibilidade global da Amazônia.

“Falar de empreendedorismo na Amazônia é especial agora, no contexto da COP30. Esse é um espaço estratégico para dar visibilidade e voz a quem já está nos negócios, mas muitas vezes não se reconhece como empreendedor. É uma vitrine de oportunidades e acesso a informações que podem levar esses negócios a novos mercados”, disse.

Já o diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Raphael Medeiros, destacou a importância do debate para transformar a biodiversidade amazônica em fonte de prosperidade sustentável: “Vivemos na região mais biodiversa do planeta, mas que ainda convive com baixos índices de desenvolvimento. É fundamental discutir como transformar essa riqueza natural em novos negócios da floresta e do empreendedorismo sustentável. Quando entendemos e narramos bem os desafios, fica muito mais fácil resolvê-los”.