PRF e Sefa apreendem 112.896 latas de cerveja

Mais de cem mil latas de cerveja com nota fiscal irregular foram apreendidas, neste final de semana, em Santarém, no Pará. De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um caminhão transportando 9.408 caixas de cerveja de 269 ml, no município localizado na região oeste do estado. A mercadoria estava acompanhada de uma nota fiscal que fora cancelada, ou seja, não tinha validade.

Após ser acionada, unidade fazendária de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria da Fazenda (Sefa) do Tapajós confirmou a irregularidade da nota fiscal. O caso aconteceu na última sexta-feira (02) e foi divulgado pelo Governo na noite deste sábado (03). A equipe da Sefa fez a contagem da mercadoria, avaliada em R$ 174, 048 mil, e lavrou um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 112,783 mil, referente a imposto mais multa.

“A mercadoria (112.896 latas) veio de Cornélio, no Mato Grosso, para ser distribuída entre atacadistas de Santarém. A PRF está guardando a carga, a espera do pagamento do tributo. Se não for pago, o TAD vai ser transformado em auto de infração”, informou o coordenador de Mercadorias em Trânsito da Sefa em Belém, Volnandes Pereira.

Segundo a Sefa, com a diminuição das chuvas e o início da estação de veraneio aumenta a circulação de mercadorias pelas estradas e portos do Pará.