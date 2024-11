Prévia da inflação revela aumento de 0,88% na região metropolitana de Belém

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou nesta terça-feira (26) a prévia da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) revelando um aumento de 0,88% na região metropolitana de Belém em novembro deste ano. Os dados foram coletados entre o dia 15 de outubro a 13 de novembro e comparados com os preços vigentes entre o dia 16 de setembro a 14 de outubro. A pesquisa também abrangeu regiões metropolitanas de Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo, entre outras cidades no país.

O grupo de alimentação e bebidas teve a maior alta com 2,23% no mês seguido do grupo de transportes com 1,28% de variação. O primeiro grupo foi afetado pelo aumento no preço de itens como o abacate, com alta de 31,47% e do peixe dourada, com alta de 16,40%. O último grupo foi impactado diretamente pela alta das passagens aéreas, que, segundo a pesquisa, subiram 19,50% no mesmo período. Houve também a queda na inflação de três grupos: artigos de residência, saúde e cuidados pessoais e comunicação com variação de -0,50 , -0,35 e -0,15, respectivamente.

Índice geral e grupos de produtos e serviços Variação mensal (%) Variação acumulada no ano (%)

Índice Geral 0,88 4,40

Alimentação e bebidas 2,23 6,01

Habitação 0,25 3,61

Artigos de residência -0,50 4,16

Vestuário 0,70 4,41

Transportes 1,28 2,18

Saúde e cuidados pessoais -0,35 5,04

Despesas pessoais 0,33 4,08

Educação 0,18 7,76

Comunicação -0,15 3,01