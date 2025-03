Presidente da SB COP visita Belém e conhece projeto Jornada COP+ da Fiepa

Em Belém, nesta quinta-feira (27), o presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) e da Jornada COP+, Alex Carvalho, apresentou o projeto da Jornada COP+ ao presidente da Sustainable Business COP 30 (SB COP), Ricardo Mussa. De acordo com a Fiepa, o projeto, na prática, “é um movimento coletivo pela transição justa e desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira”.

“Há uma necessidade de convergência de esforços na agenda climática, a indústria é um componente que tem como ajudar muito nessa questão e está cada vez mais se entendendo capaz e comprometida com a agenda ambiental", destacou Alex Carvalho, referindo-se ao alinhamento entre a Jornada COP+, da Fiepa; e a SB COP, da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A SB COP foi lançada no dia 10, deste mês de março, na sede da CNI, em Brasília (DF), por um grupo formado por instituições e empresas brasileiras e estrangeiras que organizará contribuições do setor produtivo para as negociações climáticas.

A Jornada COP+ e a SB COP, diz a Fiepa, têm como propósito uma nova agenda climática para a indústria que esteja comprometida com a transição para uma economia de baixo carbono. Alex Carvalho reitera que os dois movimentos são complementares e caminham juntos

A SB COP quer construir um grupo de representatividade internacional nos moldes do que já existe no âmbito do G20 e do Brics, com papel estruturado e influente do setor privado nas negociações climáticas globais, a partir da COP 30.

“A conexão da SB COP com a COP+ reflete um legado para o que vai ficar no país e para a região amazônica. Temos muitos pontos de intersecção entre a Jornada, então vai ser um trabalho conjunto e a missão da SB Cop vai ajudar a deixar um legado aqui que a COP+ vai levar adiante”, afirmou Ricardo Mussa.

Os dois presidentes visitaram as obras do casarão histórico, no centro de Belém, que será um dos espaços destinados à programação da indústria durante a COP 30. Eles também foram ver as obras do Parque da Cidade, que receberá a programação oficial da conferência, em novembro.

"O espaço é maravilhoso, grande e está muito bem encaminhado", afirmou o presidente da SB COP sobre o Parque da Cidade. A SB COP e a Jornada COP+ abordam questões como transição energética, economia circular, bioeconomia, transição justa, financiamento climático e atração de investimentos. A Jornada COP+ tem o apoio CNI, da Ação Pró-Amazônia, Sesi, Senai, IEL e Instituto Amazônia+21. O projeto tem como patrocinador master a mineradora Vale.