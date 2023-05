Presidente da Petrobras anuncia queda no preço da gasolina, diesel e gás de cozinha

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou, na manhã desta terça-feira (16), em coletiva de imprensa, a redução nas refinarias no preço da gasolina, diesel e gás de cozinha (GLP) vendida as distribuiras. Veja as reduções anunciadas:

Gasolina tipo A: - 0,40 por litro. Redução de 12,6%

- 0,40 por litro. Redução de 12,6% Diesel A: - 0,44 por litro. Redução de 12,8%

- 0,44 por litro. Redução de 12,8% GLP: - R$ 8,97 reais por botijão de 13 quilos. Redução de 21,3%

Prates explicou que as denominações "gasolina A" e "diesel A" se referem ao combustível puro – antes da mistura com álcool e biodiesel, respectivamente. Caso todas as outras parcelas do preço dos produtos se mantenham fixa, a Petrobras calcula que o prédio médio da gasolinta ao consumidor sairá de R$ 5,49 para 5,20, o litro. Já o diesel cairá de R$ 5.57 para R$ 5,18.

No caso do gás de cozinha, o presidente da Petrobras informou que, com a redução, o preço do produto voltará a ficar abaixo de R$ 100. "Teremos o preço médio esperado de R$ 99,87 centavos".

O anúncio foi feito durante coletiva para explicar a nova política de preços para os combustíveis no mercado interno anunciada pela estatal, que revogou a fórmula da Paridade de Preço de Importação (PPI), baseada nas oscilações do dólar e do mercado internacional de óleo.

De acordo com Prates, a nova política não se afastará da "referência internacional dos preços". Dessa forma, quando o mercado internacional estiver aquecido, com preços fora do comum e mais altos, isso será refletido no Brasil. "Porque abrasileirar o preço significa levar vantagens em conta, sem tirar nossas vantagens nacionais", disse. "Paridade de importação era uma abstração. Pegar preço lá fora, colocar aqui dentro como se tivesse produzido lá fora, só que na porta da refinaria daqui", completou.