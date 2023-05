Petrobras muda política de preço dos combustíveis e anuncia fim da paridade internacional

Na manhã desta terça-feira (16), a Petrobras anunciou nova política de preço dos combustíveis e o fim da paridade do petróleo – e dos combustíveis derivados, como gasolina e diesel – com o dólar e o mercado internacional. "Os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio", disse a estatal em um comunicado.

O preço desses produtos no Brasil vinham acompanhando as oscilações internacionais, ou seja, não havia intervenção do governo para garantir preços menores, conforme regra em vigor desde 2016.

A estatal afirma que com a mudança, passa a ter mais flexibilidade para praticar preços competitivos, "se valendo de suas melhores condições de produção e logística e disputando mercado com outros atores que comercializam combustíveis no Brasil, como distribuidores e importadores".

Ao anunciar o fim desse mecanismo automático, a Petrobras informou que a nova "estratégia comercial" usa duas referências de mercado. São elas:

Custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação: contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos.

contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Valor marginal para a Petrobras: baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia dentre elas, produção, importação e exportação do referido produto e/ou dos petróleos utilizados no refino.

Ainda não foi presentada uma fórmula clara indicando qual será o peso de cada fator no novo cálculo. Para o economista Adriano Pires, sócio-fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), o comunicado divulgado nesta terça-feira é confuso e "tumultua o mercado" ao dizer, por exemplo, que o preço de paridade "passa a ser uma referência". "Esse tipo de anúncio que vem sendo feito está tumultuando o mercado. O dono de posto que compra gasolina, o distribuidor, ninguém está comprando nem vendendo. A própria Petrobras para de vender", declarou, em entrevista ao G1 Nacional.