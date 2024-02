Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora prorroga inscrições até esta quarta-feira (07)

Os gestores municipais têm até o dia 7 de fevereiro para se inscreverem na 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, uma iniciativa que visa a reconhecer e destacar ações voltadas para o fomento do empreendedorismo e o desenvolvimento dos pequenos negócios em todo o Brasil. As inscrições foram prorrogadas e podem ser realizadas através do site da premiação.

José Conrado Santos, presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae no Pará, ressaltou a importância de reconhecer os prefeitos pelo apoio aos pequenos negócios, destacando que este é um momento oportuno para tal.

O prefeito de Breves e vice-presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep), José Antônio Azevedo, elogiou a iniciativa do Sebrae, enfatizando que as ações do prêmio contribuem para a geração de emprego e renda nos municípios.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, lançado em 2023 em Belém, conta com treze categorias no estado do Pará, incluindo aspectos como controle interno municipal em favor dos pequenos negócios e preparação do ambiente de negócios para COP 30.

Projetos das prefeituras passam por avaliações estaduais

Após a inscrição, os projetos das prefeituras passam por avaliações estaduais, com etapas de habilitação e pré-seleção, seguidas por visitas técnicas aos municípios. Os vencedores recebem troféus e têm a chance de avançar para a fase nacional, onde serão selecionadas as vencedoras das categorias nacionais.

A premiação nacional está prevista para ocorrer em julho de 2024. Mais informações, regulamento e cronograma das etapas podem ser encontrados na página do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora.