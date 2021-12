Prefeitura e entidades acertam recomposição salarial e vale-alimentação

Em mais uma rodada de negociações entre a Prefeitura de Belém e as entidades que representam o serviço público municipal, realizada nessa quinta-feira, 9, no Centro de Formação de Professores “Paulo Freire”, da Secretaria Municipal de Educação (Semec), em Nazaré, foi aprovada a proposta da gestão municipal relacionada ao salário e vale-alimentação do servidor.

Na rodada ficou definido que, ao longo de 2022, haverá uma recomposição salarial dos servidores que recebem menos de R$ 1,2 mil. Em janeiro de 2022, a recomposição será de 5%. E, em agosto de 2022, será de 4,33% ou o percentual que completar a inflação do ano, caso ela supere o índice proposto. Tudo isso mantendo o abono de R$100 que eles já recebem.

Nela, ficou combinado que, em maio de 2022, serão analisadas as condições orçamentárias da Prefeitura, para verificar a possibilidade de antecipar de agosto para maio de 2022 a segunda parcela da recomposição salarial.

Sobre o vale-alimentação - Ficou acertado que, em janeiro de 2022, ocorre o aumento de R$100 no vale-alimentação, passando dos atuais R$ 270 para R$ 370. Em agosto do mesmo ano, deve acontecer ainda a universalização do vale-alimentação para todos os servidores municipais.