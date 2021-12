Prefeitura de Novo Progresso abre mais de 700 vagas para todos os níveis de escolaridade

A prefeitura de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, está com processo seletivo aberto para preencher 731 vagas em cargos temporários para todos os níveis escolares. Os salários iniciais vão de R$ 1.250 até R$ 4.308,79.

As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente no portal da a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - Fadesp, até o dia 15 de dezembro. A taxa de inscrição para os cargos de nível fundamental e médio será de R$ 40. Já para os de nível superior o valor será de R$ 50.

Para Pessoas com Deficiências (PcD) serão reservadas 5% das vagas de cada cargo. Todos os inscritos no PSS serão avaliados por meio de análise curricular e documental, de caráter eliminatório e classificatório.

Vagas

Nível Fundamental

As vagas para o nível do ensino fundamental são para auxiliar de serviços gerais educacional - zona urbana (40 vagas), auxiliar de serviços gerais educacional - zona rural (20), auxiliar de serviços gerais (113), carpinteiro (3), coveiro (2), cozinheiro (4), eletricista predial (3), gari diurno (14), gari noturno (6), jardineiro (4), mecânico (1), motorista de veículo leve (9), operador de máquinas pesadas (14), pedreiro (3), pintor de área (1), soldador (1), vigia (62), vigia educacional - zona urbana (5), vigia educacional - zona rural (5), motorista de veículo leve educacional (2), motorista de veículo pesado (11), motorista de veículo pesado educacional - zona urbana (2) e motorista de veículo pesado educacional - zona rural (9).

Nível Médio

Para ensino médio e/ou curso técnico, as oportunidades são para agente comunitário de saúde (8), agente de combate as endemias (8), artesão (1), assistente administrativo (76), assistente administrativo de trânsito (1), auxiliar de sala escolar - zona urbana (34), auxiliar de sala escolar - zona rural (4), auxiliar de secretaria escolar - zona urbana (5), auxiliar de secretaria escolar - zona rural (3), fiscal de meio ambiente (2), fiscal de tributos (5), motorista de ambulância (9), secretária escolar - zona urbana (3), secretária escolar - zona rural (1), técnico agropecuário (1), técnico em higiene bucal (5), técnico em agrimensura (1), técnico em enfermagem (48), técnico em laboratório (1) e técnico em radiologia (3).

Nível Superior

Já para nível superior as vagas são para administrador (2), advogado da assistência social (1), advogado do meio ambiente (1), arquiteto (1), assistente social (4), biomédico (1), enfermeiro (28), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (1), engenheiro eletricista (1), farmacêutico (5), fisioterapeuta (4), fonoaudiólogo (1), fonoaudiólogo educacional - zona rural (1), geólogo (1), médico veterinário (1), nutricionista (1), nutricionista educacional (1), odontólogo (7), pedagogo (2), professor de educação física (2), professor superior - zona urbana (65), professor superior - zona rural (38), psicólogo (6), psicólogo educacional - zona urbana (1) e psicólogo educacional - zona rural (1).