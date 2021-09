Prefeito de Belém Edmilson Rodrigues come peixe no Ver-o-peso em apoio aos feirantes

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, almoçou nesta sexta-feira (17) no Ver-o-peso. Ao lado de feirantes e equipes da gestão municipal, ele comeu dourada em um box do mercado. Edmilson foi ao local conversar com os peixeiros, que no início da manhã fecharam as avenidas Boulevard Castilho França e Portugal, no bairro da Cidade Velha, durante o chamado "Grito dos trabalhadores da Pedra do Peixe".

Edmilson Rodrigues almoçar no Ver-o-peso (Sidney Oliveira / O Liberal)

Entidades de peixeiros, balanceiros, carregadores e comerciantes que trabalham com a venda de peixe tentam chamar a atenção das autoridades para a crise enfrentada pelo setor há nove dias, desde que seis casos de suspeita da Síndrome de Haff, a chamada "doença da urina preta", foram registrados no Pará.

Segundo eles, o medo da doença afetou a venda do pescado em geral e não apenas das espécies apontadas como transmissoras da doença. "Queremos que as autoridades sanitárias esclareçam as pessoas que não há comprovação científica de que o pescado vendido no Ver-o-peso está causando essa doença. Nesse momento, precisamos que as pessoas voltem a comprar nosso peixe. Se não atingirmos nosso objetivo, que é as autoridades virem aqui, amanhã podemos fechar de novo", disse o presidente do Sindicato dos Peixeiros de Belém (Sindpeixe), Fernando Souza, em pronunciamento durante o protesto.

O trânsito foi liberado por volta de 7h30.