Prefeito Edmilson pede que prédios da União abandonados sejam cedidos a Belém

Durante a apresentação do Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário, na última segunda-feira (14), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, aproveitou a presença do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni (PL), e do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), José Carlos Oliveira, para fazer um pedido ao Governo Federal: que alguns prédios públicos não utilizados pela União fossem cedidos à cidade.

“Aqui há muitos imóveis federais, da União, alguns no centro da cidade, abandonados. E não é um problema do governo Bolsonaro não, alguns estão há 30 anos, 20 e poucos anos abandonados e Belém quer acionar, pedir, se possível, (para) aproveitar esses prédios para fazer a função social”, declarou.

Ainda durante o evento, ele informou que oficializou o pedido e conversou com o presidente do INSS para fazer uma ponte junto à Superintendência do Patrimônio da União. “Para quem sabe a gente poder dar essa colaboração e agradecer também, porque é bom para Belém, que gasta muito com aluguéis e tem prédios públicos que podem ser aproveitados, inclusive para dar emprego e renda e para políticas que somem para programas importantes”, disse.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Prefeitura solicitando mais detalhes sobre o ofício enviado ao Governo Federal e aguarda um retorno. Também foi perguntado quais imóveis podem ser aproveitados, assim como o que a Prefeitura pretende fazer com eles.

Na edição do dia 5 de dezembro do ano passado, o Jornal O Liberal mostrou um levantamento com alguns imóveis da União que não estão sendo utilizados no Estado. Um dos espaços identificados como vagos para uso é o prédio da Superintendência Regional do Trabalho, localizado na rua Gaspar Viana, no bairro do Comércio, em Belém.