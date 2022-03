Prefeito Daniel anuncia início do pagamento do auxílio de R$ 100 aos estudantes de Ananindeua

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, anunciou na manhã desta terça-feira (15), nas redes sociais, que o primeiro lote referente ao pagamento do auxílio aos alunos de Ananindeua já está na conta. Trata-se do benefício referente ao Programa Pacto pela Permanência com Sucesso, aprovado no final do ano passado, pela Câmara Municipal de Ananindeua, e que tem como objetivo incentivar a manutenção da matrícula e permanência dos alunos nas escolas municipais.

A Lei sancionada pelo prefeito Daniel estabelece a concessão de auxílio no valor de R$ 100,00 por aluno da rede Municipal que esteja matriculado regularmente para o ano de 2022 e comprove o cumprimento do calendário de vacinação, inclusive contra a COVID-19, no caso dos alunos maiores de 12 anos.

VEJA MAIS

“E queria informar a cada responsável que não precisa ir ao banco para ter acesso. O nosso contrato com a Caixa Econômica permite que vocês façam isso remotamente”, informou o prefeito de Ananindeua, em vídeo publicado no Instagram.

Para ter acesso aos recursos, os responsáveis devem baixar o app Caixa Tem. “Lá, vocês podem fazer todas a movimentações, pagamentos, para evitar transtornos e ter que ir nas filas dos bancos”, completou Daniel Santos.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou à Prefeitura mais informações sobre o auxílio, como o número de estudantes beneficiados e próximos pagamentos, e aguarda um retorno.