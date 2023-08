Preços do petróleo sobem pela sétima vez com expectativa em relação à Arábia Saudita

Nesta segunda-feira (31), os preços do petróleo registraram sua sétima alta em oito sessões, impulsionados pelas expectativas de que os cortes na produção da Arábia Saudita se prolonguem devido ao aumento da demanda.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro teve um aumento de 0,67%, alcançando o valor de 85,56 dólares. Enquanto isso, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês apresentou um avanço de 1,51%, chegando a 81,80 dólares.

O mercado está atento à reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados, também conhecidos como Opep+, que acontecerá na próxima sexta-feira. Nesse encontro, a expectativa é de que a Arábia Saudita anuncie a continuação, para o mês de setembro, de seus cortes voluntários na produção.

Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, explicou que o mercado está aguardando esse anúncio, visto que há a expectativa de que a Arábia Saudita mantenha os cortes na produção de petróleo, o que influencia o cenário de oferta e demanda do mercado global.