Preços das bebidas sobem e mudam o consumo no Réveillon em Belém

Na reta final para a virada do ano, a procura por bebidas típicas do Réveillon aquece o movimento nos supermercados de Belém, mas vem acompanhada de preços mais altos em relação ao mesmo período do ano passado. Champanhes, espumantes, vinhos e cervejas seguem como itens centrais da ceia, refletindo tanto o aumento da demanda sazonal quanto os reajustes apontados por pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA).

Levantamento do órgão mostra que o grupo das bebidas não escapou da inflação, com altas que, em alguns casos, ultrapassam 10%. As cervejas em lata apresentam preços entre R$ 3,17 e mais de R$ 5,00, a depender da marca e do estabelecimento, enquanto os refrigerantes variam de R$ 2,85 a R$ 3,59, mantendo-se como opção mais acessível para parte dos consumidores.

No segmento de maior valor agregado, como vinhos, espumantes e champanhes, a pesquisa identificou uma ampla variedade de preços, evidenciando um consumo cada vez mais segmentado por faixa de renda. Há rótulos que custam poucos dezenas de reais e outros que ultrapassam a casa dos R$ 10 mil. Mesmo bebidas consideradas mais populares, como a sidra nacional, apresentaram reajustes, com preços entre R$ 13,50 e R$ 20,00. Já os espumantes nacionais variam de R$ 46,89 a mais de R$ 136,00, conforme a marca e o local de compra.

Entre os consumidores, a percepção é de que a oferta segue diversificada, mas os preços exigem maior planejamento. O professor Edvaldo Pereira conta que mantém o hábito de brindar a virada com espumante, priorizando opções sem álcool. “Sempre procuro um espumante para abrir à meia-noite. Como tenho netos, opto pelo sem álcool. Ele é um pouco mais barato que o com álcool, então dá para levar sem muita reclamação”, afirmou. Além do espumante, ele também buscava um vinho seco, a pedido da família, para compor a ceia.

A empreendedora Fernanda Souza percebeu alta mais expressiva nos preços dos espumantes ao longo de dezembro. “Na segunda semana do mês, encontrei por cerca de R$ 35 e agora já está R$ 55. Acho que os espumantes aumentaram bastante, que é o que o pessoal mais procura nessa época. As cervejas, por outro lado, estão mantendo mais ou menos o mesmo valor”, avaliou. Para a ceia de cerca de cinco pessoas, ela optou por combinar cervejas e espumante, mantendo a tradição.

Fernanda também ressalta que comprar com antecedência pode ajudar a reduzir gastos e evitar o grande fluxo de clientes nos supermercados. “Normalmente compro antes, mas este ano acabei deixando mais para a última hora. Perto do Natal, os mercados estavam muito cheios, com filas grandes”, relatou.