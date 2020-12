Preço do litro do açaí sobe pelo terceiro mês consecutivo em Belém

Pesquisa do Dieese Pará, divulgada nesta quarta-feira (30), mostra que o preço do litro de açaí consumido pelos paraenses apresentou alta de 5,29% em novembro deste ano em relação ao mês anterior. Segundo o Departamento, o aumento é a terceira alta consecutiva do produto.

No balanço dos primeiros onze meses deste ano (Jan-Nov), a alta acumulada no preço do açaí alcançou quase 9% contra uma inflação de 3,93% (INPC/IBGE) e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado foi de cerca de 11% contra uma inflação de 5,20% (INPC/IBGE).

Altas

Novembro 2020 – 5,29%

No ano – 8,91%

12 meses – 10,95%

O levantamento mostra que a trajetória de preço do litro de açaí nos últimos 12 meses não foi uniforme e teve a seguinte situação:

Açaí do tipo Médio (o mais consumido)

2019

Novembro - R$ 14,65

Dezembro - R$ 14,92

2020

Janeiro - R$17,01

Fevereiro - R$ 18,22

Março - R$ 18,28

Abril - R$ 18,38

Maio - R$ 18,46

Junho - R$ 17,85

Julho - R$ 15,43

Agosto - R$ 14,63

Setembro - R$ 14,77

Outubro - R$ 15,43

Novembro - R$ 16,25.