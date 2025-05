Preço do açaí em Belém começa a baixar após alta de 56% nos primeiros meses do ano

Após uma alta acumulada de 56% nos primeiros quatro meses de 2025, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), o preço do açaí em Belém começa a dar sinais de estabilização. A tendência, segundo o setor, é de queda até o fim do ano. Esse movimento, puxado pelo aumento da safra nas ilhas próximas à capital paraense, deve aliviar o bolso do consumidor, que chegou a pagar R$ 35 pelo litro do tipo médio em abril.

O levantamento do departamento descreve uma série de aumentos que iniciam desde o mês de dezembro do ano passado, quando o tipo médio foi vendido por cerca de R$ 22. Após, os valores escalaram consecutivamente nos meses seguintes, com o litro do mesmo tipo por R$ 26 (janeiro), R$ 29 (fevereiro), R$ 34 (março) e R$ 35 (abril). O balanço do Departamento considera feiras, supermercados e outros pontos de venda do produto.

Previsão é que o preço do açaí caia mais

O presidente da Associação dos Vendedores Artesanais de Açaí de Belém (Avabel), Carlos Alberto, que também possui pontos de venda na cidade, afirma que, hoje, o preço encontra-se em média R$ 30 no tipo médio. Ele explica que os pontos de venda menos focados em qualidade até podem deixar os preços abaixo disso, mas é uma tendência que só deve ganhar força adiante. Os períodos de maior preço é entre dezembro e abril, segundo ele, enquanto os de baixa vão de maio a meados de novembro, movimento influenciado pelo desempenho natural das safras.

“Quando começa a safra aqui das ilhas, começa junto a de Cametá, safra de Igarapé-miri, de, de Abaeté, e aí o aumento do fruto é maior no Ver-o-Peso. Hoje, por exemplo, deve dar 5 mil latas de açaí na feira, quando entra na safra isso passa para 10 a 12 mil latas”, exemplifica o presidente da Associação.

Em comparação com o último mês, a lata de açaí feira reduziu de em média R$ 160 para R$ 110, conforme os valores encontrados pelo presidente da Avabel nas últimas semanas. Esse é o mesmo movimento que deverá ser sentido pelo consumidor final na redução do preço do produto. “Se o preço cai no Ver-o-Peso, também cai na mão dos revendedores, consequentemente”, observa Alberto.

A expectativa do representante para os meses seguintes é de um açaí mais em conta no tipo médio. Essa avaliação parte da sua experiência prévia, também como batedor e vendedor do produto na capital paraense. “Eu acredito que esse ano o litro do médio deve ficar em torno de R$ 20 para um açaí de qualidade”, projeta o representante.