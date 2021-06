Preço das frutas vendidas em Belém cai no mês de maio, segundo Dieese

O início do chamado “verão amazônico” é período em que os preços das frutas vendidas nas feiras livres e supermercados de Belém apresentam queda. Neste ano a tendência prossegue: em comparação com o mês de abril, em maio houve redução do preço médio de produtos como Melão Amarelo, Mamão, Manga Rosa e Goiaba Vermelha, que tiveram retração, respectivamente, de - 15,63%, -12,39%, - 10,90% e -6,54%. Os dados são do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA).

Em reais, significa que o preço médio do quilo do melão amarelo passou de R$ 3,39 para R$ 2,86; do mamão, de R$ 5,65 para R$ 4,95; da manga rosa, de R$ 9,63 para R$ 8,58; e da goiaba vermelha, de R$ 6,42 para R$ 6.

O barateamento também foi observado em 2020, entre abril e maio, com as reduções mais destacadas dos preços do Abacaxi (-5,49%), Abacate (-3,47%), Acerola (-3%), Melão amarelo (-2,29%), Maracujá (-2,10%) e do Mamão (1,18%). A alta do período ficou nas seguintes frutas: Melancia (9,71%), Laranja Pera (6,57%) e Limão (4,72%). Neste ano, por outro lado, das frutas pesquisadas pelo Dieese nos estabelecimentos comerciais da Região Metropolitana de Belém (RMB), somente a banana prata teve aumento mensal, de 0,41%, passando do preço médio de R$ 4,92 para R$ 4,94.

Nos cinco primeiros meses deste ano, no entanto, o balanço mostra que uma grande quantidade de frutas tiveram alta de preço. As mais significativas foram: da Manga Rosa, com alta acumulada do quilo em 11,57%, seguida do Maracujá, de 9,61%; da Banana Prata, com alta do quilo em 8,10%; Melancia (5,83%) e da Laranja pera (2,99%).

O balanço mostra também que mostra também que nos últimos 12 meses, de maio de 2020 a maio de 2021, a maioria das frutas pesquisadas apresentaram aumentos de preços, e muitas em percentuais acima da inflação, calculada para o mesmo período em 8,90%.

São alguns exemplos: Laranja Pera (23,5%), Abacate (17,42%), Manga rosa (13,79%), Abacaxi (17,42%, a unidade), e o quilo da Banana prata (11,01%). Por outro lado, apresentaram queda no mesmo período: Melão amarelo (-16,13%) e Limão (-8,49%).