Preço da dúzia de ovos aumenta quase R$ 2,50 somente neste ano

Além dos aumentos já analisados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, os ovos de galinha já integram a lista dos alimentos com variação de preços acima da inflação. Somente neste ano, o alimento registrou mais de 30% de aumento.

De acordo com os balanços semanais realizados pelo Dieese/PA, os ovos de galinha comercializados em feiras e supermercados de Belém mostram que a variação dos preços somente nos oito primeiros meses deste ano foi de 32,00% contra uma inflação calculada de 5,94% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

As marcas de ovos analisadas foram GAASA e Cami Top. Em janeiro deste ano, a dúzia dos ovos da marca Cami Top foi comercializados a um valor médio de R$ 7,75, no entanto, em julho e agosto os preços chegaram a R$ 10,23. Já a dúzia dos ovos GAASA foi comercializada em média a R$ 6,81 em dezembro de 2020, passou para R$ 7,46 em janeiro deste ano e chegou a R$ 8,76 no mês de agosto. Sendo assim, a variação de preços da marca GAASA foi de quase 29,00% nos oito meses deste ano (Jan-Ago/2021) contra uma inflação de 5,94% (INPC/IBGE) para o mesmo período.