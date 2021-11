Pré-lançamento do projeto Rota Amazônia reúne empresários dos EUA, Dubai, Itália e Portugal

O Pará realizou, na manhã desta quarta-feira (3), em Belém, o pré-lançamento do Rota Amazônia, um projeto que surgiu a partir da integração com Amazonas e Maranhão, com foco voltado para o mercado de turismo de longas distâncias. O objetivo é unir os atrativos dos três estados da região, que concentram o maior número de turistas, para promover a competitividade no segmento do mercado turístico internacional. O plano foi apresentado pela Secretaria de Estado de Turismo do Pará (Setur), que, em paralelo, apresentou a plataforma de comercialização de uma empresa americana de tecnologia, a Chameleon Global.

Participaram do encontro, na sede da Federação da Agricultura do Estado do Pará (Faepa), agentes de viagens e receptivos do setor, que puderam ser acompanhados por meio de videoconferência para empresários de países como Austrália, EUA, Dubai, Itália, Portugal, França, Suíça e dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que demonstraram interesse em distribuir a Rota. O lançamento oficial da Rota Amazônia será feito durante a Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA), de 25 a 28 de novembro, na Estação das Docas.

O diretor do grupo Rhes, empresa paraense que trabalha com soluções de tecnologia para processos de gestão, Marcelo Micucci, explicou as possibilidades de negócios com a plataforma e falou sobre a importância do Estado sediar o evento. “Acho fantástico, a gente precisava se organizar, nós, fornecedores, turísticos para atacar o mercado internacional, fazer frente a esse mercado que precisa de tecnologia e contatos para distribuição. Foi dado um passo importante hoje, porque é a união dos três estados e de fornecedores com tecnologia e distribuição. O que vimos hoje foram operadores interessados nos produtos e serviços”, pontuou.

Marcelo acredita ainda que, no momento que se vive pós cenário pandêmico mais grave, há uma busca maior por natureza e roteiros que permitam um maior contato com a floresta e os recursos naturais. “Tem tido uma busca dos viajantes por roteiros próximos da natureza, com mais experiências próximos disso, e a gente tem isso de forma abundante. Acho que é aproveitar esse momento e se consolidar como um grande fornecedor de turismo mundial”, concluiu.

O CEO da Chameleon Global, Joseph Walker, acredita que uma das maiores dificuldades do Turismo é uma plataforma e ferramentas de compras que reúna produtos de operadores, agentes de viagens e receptivo para oferecer isso ao consumidor. “Com a Rota Amazônia queremos que o turismo não seja apenas uma opção, mas o centro das atenções turísticas. Não é somente turismo, mas desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e empregos, trazendo receitas e divisas para o País”, afirma o empresário norte-americano.

O evento também contou com um bate-papo sobre o mercado Itália-Brasil, com Marco e Amarylisz Cadeddu, da Italy Connect, que atuam desde 1997 como operadores de turismo com base na Itália e, atualmente, são os maiores fornecedores de ingressos para ópera, esportes e outros eventos na região, como o renomado Campeonato Europeu de Ginástica.

O Secretário de Turismo do Estado do Pará, André Dias, apresentou o conceito da Rota Amazônia e o plano estratégico para implementação – há um roteiro sugerido de 6 dias e 7 noites, planejado de forma modular, ou seja, que pode ser expandido para até 14 dias de estadia, conforme a vontade e o desejo do cliente. “Reunimos produtos estrelas dos 3 estados. O agente de turismo de receptivo pode montar o pacote para o seu cliente. Atualmente, a plataforma da Chameleon tem a capacidade de botar isso a venda para mais de 100 mil agentes de viagens no mundo”, completa.

Com 25 anos de mercado, a Chameleon Global é uma empresa com sede nos EUA, líder de Tecnologia em Turismo internacional, atualmente conta com crescimento exponencial no Canadá, Brasil, França, Itália e Austrália. Se destaca pela inovação e criatividade que conectam pessoas que buscam por destinos no mundo. Atualmente é vista como a maior plataforma de reservas global para profissionais de viagens, atendendo instantaneamente mais de 1 milhão de produtos e serviços.