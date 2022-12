Prazo para saque extraordinário do FGTS termina dia 15

Trabalhadores têm até o próximo dia 15 para solicitar o Saque Extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Federal informou que cerca de 12 milhões de pessoas ainda não efetivaram o serviço em todo o País, portanto, retendo quase R$ 8 bilhões no banco.

Liberado pelo Governo Federal este ano, o benefício no valor de até R$ 1 mil, foi creditado para cerca de 45,9 milhões de trabalhadores, no total de R$ 31,7 bilhões. Qualquer trabalhador com conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, pode sacar a quantia, caso tenha saldo ou os valores não estejam bloqueados por empréstimos ou questões judiciais.

Para o economista Nélio Bordalo, os trabalhadores devem aproveitar a oportunidade para pagar as contas. “É bom fazer o saque extraordinário, pois pode ajudar ou resolver alguma situação de aperto financeiro ou até mesmo para ajudar nas despesas de final de ano para muitas famílias”, afirma.

“É importante verificar como está o orçamento do trabalhador no mês de dezembro, se tiver com dívidas com juros altos, é melhor pagar parte ou negociar. Caso o trabalhador não tenha dívidas, é bom reservar esse dinheiro para os compromissos financeiros do início do ano, que sempre vem mais alta a fatura do cartão de crédito em função das festas natalinas e outras despesas extras”, aconselha Bordalo.

Como solicitar

Para solicitar o saque, basta acessar o aplicativo FGTS, no menu “Saque Extraordinário”, confirmar os dados cadastrais e clicar em “Solicitar Saque” para liberação do valor. Confira mais informações sobre o aplicativo no site da Caixa.

Após a solicitação, o valor será transferido para a conta do Caixa Tem em até 15 dias corridos e poderá ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência, sem custo, para outras contas.

Quem tem direito

Para ter direito ao saque do FGTS Extraordinário, é necessário que o trabalhador tivesse a quantia disponível na data do depósito, que foi realizado de acordo com o mês de aniversário dos trabalhadores. O valor liberado foi de até R$ 1 mil, de acordo com o saldo de cada cidadão.

A consulta do saldo pode ser feita por meio do site da Caixa, nas agências bancárias e ainda pelos aplicativos FGTS e Caixa Tem.

Para quem optar por não receber o benefício, o valor será recolhido e voltará para a conta do FGTS do trabalhador, sem prejuízos.