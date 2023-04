Prazo de pagamento do IPTU é prorrogado em Ananindeua

A Secretaria de Gestão Fazendária da Prefeitura de Ananindeua anunciou a prorrogação do prazo de pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Em vez de recolher no dia 10 de maio, os cerca de 135 mil contribuintes do município terão até o dia 10 de julho para quitar o tributo. Além disso, quem não puder pagar em cota única poderá parcelar o imposto em 8 meses.

O pagamento do IPTU deverá ser feito inicialmente de forma presencial, na sede da Secretaria de Gestão Fazendária, localizada na Avenida Cláudio Sanders, 1590, ao lado do SESI ou no Serviço de Atendimento ao Contribuinte, no 1º Piso do Shopping Metrópole. Em breve, o serviço também será disponibilizado no site oficial da SEGEF.

Quem deve pagar o IPTU?

Vale lembrar que deverão recolher o tributo os proprietários de casas, apartamentos, terrenos residenciais e empreendimentos. No caso de pagamento escalonado em 8 meses, as três primeiras parcelas referentes aos meses de maio, junho e julho deverão ser efetuadas até o dia 10 de julho.

Para realizar o pagamento do IPTU, é possível contar com o atendimento presencial na sede da Secretaria de Gestão Fazendária ou no Shopping Metrópole, além da disponibilização em breve no site oficial da SEGEF. O horário de atendimento na sede é das 8h às 14h, enquanto no shopping é das 10h às 16h.