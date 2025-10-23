Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Possível alta nos preços de eletrônicos no Pará com o 'tarifaço' de Trump sobre China

Na última segunda-feira (20), Trump afirmou que pode impor tarifa de 155% sobre produtos chineses a partir de 1º de novembro

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

Édson Correa, gerente de loja de eletroeletrônicos em Belém (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

O anúncio de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, da possibilidade de impor tarifas de até 155% sobre produtos chineses reacendeu discussões sobre os impactos globais dessa medida, inclusive na economia brasileira. No Pará, onde o mercado depende fortemente de produtos importados ou montados com peças do exterior, o alerta é de que o “tarifaço” pode encarecer os eletrônicos vendidos nas lojas. Para o economista Douglas Alencar, o efeito das tarifas pode chegar ao bolso do consumidor paraense “de forma amplificada”, pois o estado já sofre com custos logísticos e margens elevadas.

Entenda a disputa

Na última segunda-feira (20), Trump afirmou que pode ampliar as tarifas sobre produtos chineses a partir de 1º de novembro, caso não haja acordo entre os dois países. A medida reacende a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo e pode afetar cadeias produtivas globais.

O republicano também declarou que deve visitar a China no início de 2026, a convite de Pequim. Nas próximas semanas, a expectativa é que representantes dos dois países também se encontrem na Coreia do Sul para uma nova negociação.

A disputa gira em torno de minerais críticos e terras raras, insumos essenciais para a fabricação de tecnologias como smartphones, painéis solares e veículos elétricos. A China detém quase o monopólio global da extração e refino desses elementos, como neodímio e lantânio, e anunciou novas regras que dificultam a exportação. Isso elevou o clima de incerteza nos mercados e preocupa países que dependem dessas matérias-primas, entre eles o Brasil.

image Loja de eletroeletrônicos em Belém (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Impactos no Pará e no bolso do consumidor

De acordo com o economista Douglas Alencar, o novo ciclo de tarifas entre Estados Unidos e China tende a aumentar custos ao longo da cadeia global de produção tecnológica, o que pode resultar em reajustes nas prateleiras paraenses.

“As tarifas elevam os custos tanto sobre componentes quanto sobre produtos acabados. Fabricantes e distribuidores tendem a repassar parte desse aumento ao preço final, e, no caso do Brasil, isso pode ser sentido de forma amplificada”, afirmou.

O professor destacou que o Pará é especialmente vulnerável, já que a maioria dos produtos chega ao estado após longos trajetos logísticos, o que eleva o custo do frete e reduz a margem de manobra dos lojistas. Mesmo com a valorização recente do real, o câmbio ainda é considerado um fator decisivo, já que qualquer alta do dólar impacta diretamente os preços dos produtos importados.

Segundo o economista, a pressão tende a ser maior sobre itens com alto conteúdo tecnológico, como celulares, notebooks e televisores. Ele acrescentou que os efeitos das tarifas podem variar conforme o comportamento do câmbio e das negociações entre Estados Unidos e China. “A magnitude e a velocidade do repasse dependem de três fatores: evolução das tarifas, preço internacional dos componentes e comportamento do câmbio”.

"O cenário provável é misto: para alguns produtos (eletrônicos de maior difusão, modelos populares e itens com forte conteúdo importado) há risco de aumento real de preços nos próximos meses. Isso pode ocorrer especialmente se persistirem pressões sobre chips e se o real continuar desvalorizado frente ao dólar, apesar de acreditar que a tendência da taxa de câmbio do momento seja de valorização, o que pode mitigar o aumento das tarifas. Para outros itens, poderá haver apenas variação pontual — promoções temporárias, falta de estoque que eleva preços em curto prazo”, completou.

Resiliência e novos arranjos comerciais

Para o supervisor técnico do Dieese no Pará, Everson Costa, o mercado brasileiro tem demonstrado resiliência diante das tensões comerciais internacionais, adaptando-se a novos fornecedores e estratégias de exportação.

“Apesar da tarifa, o Brasil tem um multilateralismo forte e produtos competitivos em várias praças. O Pará é um exemplo disso: o estado exportou 17 bilhões de dólares nos primeiros nove meses do ano e importou 2,1 bilhões, um superávit de 15,6 bilhões. E o nosso maior comprador continua sendo a China”, destacou.

Ele explica que, embora o balanço comercial paraense permaneça positivo, há preocupação com o aumento dos custos industriais e agrícolas, que dependem de insumos importados. “Parte dessas peças vinha de mercados americanos e precisou ser substituída. Isso mudou modelos de negócio, margens de lucro e estrutura de custos. Mesmo com o superávit, as empresas tiveram de se adaptar rapidamente”, comentou.

Everson acredita que o impacto das tarifas nos preços de eletrônicos será perceptível, mas não devastador. “O consumidor final sempre é passível de receber no preço qualquer tipo de repasse. É provável que produtos fiquem mais caros nas festas de fim de ano, especialmente celulares, TVs e computadores. Esses reajustes podem até ultrapassar a inflação acumulada dos últimos 12 meses, que está em torno de 5.10% a 5.17%”, avaliou.

Ele também alerta para o período da Black Friday, quando consumidores costumam aproveitar promoções. Ele reforça que é preciso fazer uma pesquisa antecipada dos preços para verificar se realmente há desconto. "Devemos desconfiar de descontos muito altos. Se o custo das matérias-primas sobe, dificilmente encontraremos produtos realmente mais baratos”, afirmou.

O reflexo nas lojas e no comportamento do consumidor

image Matheus Sousa, 27 anos, empresário (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

No comércio de Belém, lojistas começam a acompanhar com atenção as possíveis consequências do “tarifaço”. Edson Corrêa, gerente de uma loja de eletroeletrônicos no centro da cidade, conta que ainda não houve aviso oficial dos distribuidores, mas a preocupação é grande. “A gente sabe que deve refletir nos preços, principalmente dos produtos vindos da China. Esperamos que haja negociação entre os governos para reduzir os impactos”, disse.

Ele explica que, diante da incerteza, as lojas estão apostando em promoções e campanhas publicitárias para manter o movimento. “Sempre que há aumento, quem acaba penalizado é o consumidor. A gente tenta segurar o máximo possível, mas precisa continuar vendendo. Então, trabalhamos com descontos e ações para atrair clientes”, afirmou.

O empresário Matheus Sousa, 27 anos, já repensa o planejamento de compras. “A gente compra muitos acessórios chineses, como carregadores e controles de TV. Com esse tarifaço, penso duas vezes antes de comprar. Pode ser que agora eu invista mais em qualidade, mesmo pagando mais caro, ou espere ver se as tarifas recuam”, contou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ELETRÔNICOS

Possível alta nos preços de eletrônicos no Pará com o 'tarifaço' de Trump sobre China

Na última segunda-feira (20), Trump afirmou que pode impor tarifa de 155% sobre produtos chineses a partir de 1º de novembro

23.10.25 8h00

Gado

Fazendas ilegais de gado devastam áreas protegidas na Amazônia

Relatório do Human Rights revela ação de grileiros em terras indígenas

22.10.25 16h21

mudança

Governo do Pará antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor

Decreto assinado pelo governador Helder Barbalho foi publicado em edição extra do Diário Oficial

22.10.25 11h56

oportunidades

Contratação de jovens aprendizes cresce no Pará em 2025, aponta Dieese

Estado lidera na Região Norte com 9,5 mil contratações formais entre janeiro e agosto, segundo estudo do Observatório do Trabalho

22.10.25 10h23

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Nova isenção do imposto de renda colocará R$ 1 bilhão na economia do Pará

Cerca de 482 mil trabalhadores paraenses vão deixar de pagar imposto com a nova isenção de renda mensal proposta pelo governo federal.

19.10.25 8h30

MOBILIDADE

Patinetes elétricos em Belém: alternativa promete economia de até 40% em relação a apps de tranporte

Até o final do mês de outubro, haverá expansão territorial do projeto, contemplando o bairro da Marambaia e as imediações do Aeroporto Internacional de Belém

16.10.25 9h00

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

NOVIDADE

Pirarucu em lata: conheça o produto em conserva feito com peixe gigante da Amazônia

Inédito no Brasil, o filé de pirarucu em lata é lançado por empresa brasileira e já está à venda

15.10.25 23h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda