Portal do Trabalhador recebe currículos de trabalhadores que estão desempregados

O Portal do Trabalhador, iniciativa da Secretaria Municipal de Economia (Secon), está recebendo currículos dos cidadãos de Belém, com o objetivo de auxiliar na busca por vagas de emprego. Os interessados podem enviar os seus documentos para o e-mail portaldotrabalhador.curriculo@gmail.com ou também entregar na própria sede do Portal, localizada na Avenida Cipriano Santos, n° 40, São Brás, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Para Gilson Lima, coordenador do Portal do Trabalhador, “todos os currículos enviados ao site estão sendo inseridos em um cadastro com o perfil e a área de interesse do candidato. Desse modo, fica mais fácil e rápido intermediar a contratação de funcionários pelas empresas que buscam o Portal”, explica.





O sistema municipal de empregos também está oferecendo outros serviços como orientação e emissão da carteira de trabalho digital e a entrada ao seguro desemprego, por meio do agendamento online realizado no e-mail portaldotrabalhador.agendamento@gmail.com.

Tayana Piedade é farmacêutica e foi demitida após trabalhar durante cinco anos em um hospital. A trabalhadora, que está à procura de novas oportunidades, solicitou o seguro-desemprego e deixou o currículo para uma possível vaga de trabalho. “Fiquei impressionada com a agilidade na marcação por e-mail, agendei e logo depois de dois dias já estou aqui para entregar os documentos”, destacou Tayana.





A jovem Ingrid Kamilly, de 19 anos, esteve no Portal do Trabalhador para tirar a primeira via da carteira de trabalho e contou feliz sobre a oportunidade de trabalhar depois de um momento econômico delicado no país, ocasionado pela Covid-19. “Meu chefe pediu para eu vir até o Portal regularizar minha situação no restaurante onde eu trabalho. Fico aliviada em saber que terei uma carteira de trabalho”, disse a jovem.





“A economia de Belém está em processo de recuperação, por isso a importância de incentivar as trabalhadoras e trabalhadores na busca por um novo emprego. O nosso ‘sine municipal’ é um canal de inserção ao mercado formal de trabalho e sem nenhum custo para os cidadãos, que estiveram bastante fragilizados com o cenário pandêmico nacional”, enfatizou o secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro.